Замок Бориса Березовского на Французской Ривьере продают за 100 миллионов долларов

Поместье, которое принадлежало российскому олигарху, умершему 10 лет назад, было конфисковано французским правительством.

На Французской Ривьере на продажу выставили роскошное поместье покойного российского олигарха Бориса Березовского. Замок Шато-де-ла-Гаруп на мысе Антиб оценивают в 100 миллионов долларов минимум. Об этом пишет Bloomberg.

Вековой замок на Французской Ривьере наконец-то выставлен на продажу после долгих лет юридических споров.

Замок Гаруп на мысе Антиб продается французским агентством по изъятию и конфискации товаров, известным как Agrasc. Посещения потенциальных покупателей запланированы на сентябрь, а окончательные предложения должны быть представлены 6 октября, согласно плану аукционного процесса.

Имение Шато-де-ла-Гаруп Фото: РИА Новости

Поместье, расположенное в одном из самых престижных мест для отдыха богатых и знаменитых в стране, принадлежало Борису Березовскому, ярому критику президента России Владимира Путина. Березовский, как известно, умер в Великобритании десять лет назад.

После его смерти начались долгие тяжбы во Франции с кредиторами Березовского, включая миллиардера Романа Абрамовича и российскую авиакомпанию "Аэрофлот" по поводу права собственности.

Борис Березовский и Роман Абрамович Фото: КоммерсантЪ

В итоге Шато-де-ла-Гаруп было конфисковано французским государством в 2015 году в рамках отдельного иска об отмывании денег, совершенного инвестиционной компанией Sifi и ее менеджером Жаном-Луи Бордом. Французскому правительству понадобилось несколько лет, чтобы доказать связь компании и Березовского.

Березовский, один из первых и самых известных олигархов России, купил замок в 1990-х годах, став первым из российских миллиардеров, кто тут обосновался.

Теперь, после решения Путина вторгнуться в Украину, право собственности России на роскошные активы находится под пристальным вниманием во всем мире.

Что известно о Шато-де-ла-Гаруп

Замок Гаруп расположен на полуострове к востоку от Канн. Из парка и с террас открывается потрясающий вид на Средиземное море и южные французские Альпы.

Замок был построен в 1907 году британским парламентарием и промышленником Чарльзом Маклареном, имевшим титул барона Аберконвея. В свое время барон устраивал тут роскошные приемы, которые посещали Пабло Пикассо и Эрнест Хемингуэй. Именно у потомков барона Березовский и выкупил замок.

Имение Шато-де-ла-Гаруп Фото: РИА Новости

Во время судебного разбирательства во Франции в 2011 году недвижимость была оценена в 93,6 миллиона евро (102 миллиона долларов). Газета Nice-Matin в понедельник сообщила об оценке почти в 120 миллионов евро.

На территории поместья с прямым выходом к морю имеются бассейн, теннисный корт, джакузи, фонтаны и сады. Главный особняк площадью около 1300 квадратных метров может похвастаться комнатами для рисования, музыки и бильярда, зимним садом и шестью гостевыми апартаментами.

Благоустроенная территория простирается на 10 гектаров и включает в себя пять пристроек или жилых помещений, "некоторые из которых находятся в плохом состоянии", согласно документу о продаже.

Парижская нотариальная контора Cheuvreux ведет продажу для французского правительства. Крайний срок подачи первоначальных предложений был 17 июня, и только те, кто был отобран, будут приглашены посетить объект вместе с компанией Bluebird Immobilier.

Связаться журналистам с представителями Cheuvreux и Bluebird для комментариев не удалось. В документе говорится, что они подписали соглашения о конфиденциальности.

Напомним, Борис Березовский, родившийся в 1946 году, был одним из первых российских олигархов в современном понимании этого слова. Целый год в 1997-м занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Основал компанию "ЛогоВАЗ", был деловым партнером Романа Абрамовича, с которым основал компанию "Сибнефть".

Создал ОРТ, контролировал ряд ведущих российских СМИ, включая крупнейшую деловую газету "Коммерсантъ".

Был близок к Борису Ельцину и его ближайшему окружению, так называемой "семье". В конце 1999 — начале 2000 года принимал участие в избирательной кампании на стороне его преемника Владимира Путина — в поддержку блока "Единство".

Но когда Путин был избран, Березовский стал его ярым критиком и открытым политическим оппонентом. Был вынужден покинуть РФ, утратил контроль над своими российскими активами.

Борис Березовский с семьей Фото: КоммерсантЪ

Его обвиняли в отмывании денег, мошенничестве и попытке насильственного захвата власти.

С сентября 2003 года и до конца жизни Березовский жил в Великобритании. Умер 23 марта 2013 года в 67 лет в своем имении в Аскоте. Обстоятельства смерти достоверно не установлены. Одна из версий гласит, что он покончил жизнь самоубийством.

Его состояние в полмиллиарда фунтов стерлингов было распределено между его детьми, подругой, матерью и ближайшим помощником.