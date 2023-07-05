Дочь Роберта Де Ниро высказалась о внезапной смерти сына (фото)

Актриса показала черно-белое фото 19-летнего юноши.

Дрена Де Ниро, дочь актера Роберта Де Ниро, сказала, что ее сердце "разбито навсегда" в эмоциональной дани памяти после внезапной смерти ее 19-летнего сына Леандро Де Ниро Родригеса.

Актриса поделилась черно-белой фотографией Леандро, на которой юноша улыбается, а также рассказала через день после того, как парня нашли мертвым, что полицейские проверяют вероятность передозировки.

"Я едва могу печатать сквозь слезы, но вся любовь, сообщения, звонки, текстовые сообщения, электронные письма, друзья и семья, которые держали меня эти последние 24 часа, я еще не могу ответить, но мы благодарны за всю вашу любовь и сочувствие", — написала Дрена Де Ниро.

Дрена Де Ниро с покойным сыном

"Лео, мой дорогой, я люблю тебя сегодня, как и в первый день, когда держала тебя на руках", — написала мать юноши.

51-летняя дочь Роберта Де Ниро продолжила: "Тот самый мужчина, который забрал нас из больницы, когда ты родился, отвез нас в похоронное бюро, где я в последний раз касалась тебя и держала на руках".

Внук Роберта Де Ниро

Напомним, внук Роберта Де Ниро в возрасте 19 лет внезапно ушел из жизни. Официальная причина смерти пока не сообщается.

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