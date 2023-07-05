Марго Робби показала самый актуальный французский маникюр на лето 2023

Френч одного цвета и разных оттенков – тренд сезона.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби сейчас активно продвигает новый фильм со своим участием "Барби", задавая модные тренды. В частности она возвела розовый цвет в абсолют. Это касается не только нарядов, в которых звезда появляется на ковровых дорожках на премьерах в разных городах мира, но даже ее маникюра, пишет Vogue.

В частности, актриса продемонстрировала просто идеальный маникюр для лета 2023, который придется по нраву даже тем, кто терпеть не может стиль барбикор.

На премьере в Сеуле (Южная Корея) Марго появилась в блестящем розовом мини-платье, однако не меньше внимания привлекли ее ногти. Она обыграла французский маникюр, выбрав для него розовые цвета разных оттенков.

Марго Робби переосмыслила классический французский маникюр Фото: pati dubroff/instagram

Двухцветный дизайн, созданный южнокорейским мастером по маникюру Чо, сочетает в себе безели ярко-розового оттенка с нежно-розовой основой. Подпиленные в мягком овальном силуэте ногти были покрыты глянцевым топом. Жанр нейл-дизайна, который, без сомнения, одобрила бы сама Барби. Тем не менее с ее французским маникюром Марго Робби переосмыслила розовый тренд ногтей Барби в ключе, который совсем не кокетлив и поэтому подходит даже тем, кто не был соблазнен безудержной эстетикой, вдохновленной куклой Mattel.

Хотя французский маникюр, безусловно, не нов — он восходит к 70-м годам и, несмотря на название, родился в Соединенных Штатах Америки — в последнее время этот стиль пережил эффектное возрождение, а также различные интерпретации, и в этом году, в частности, представляет собой один из самых популярных трендов нейл-арта лета. Экспериментировать с разными цветами или, как в случае с Марго, с разными оттенками одного и того же оттенка — отличный способ разнообразить привычный маникюр неожиданным поворотом.

Ранее Фокус писал, что звездный нейл-мастер Том Бачик показал идеальный маникюр на июль 2023.