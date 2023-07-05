Ивана Купала 2023: традиции и запреты праздника

Когда празднуют Ивана Купала и почему в этот день принято прыгать через костер.

Ивана Купала 2023: когда празднуют

Иван Купала – древний славянский праздник, который традиционно отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Он имеет глубокие исторические корни и связан с поклонением природным силам и богам.

История и традиции праздника Ивана Купала

Это праздник символизирует рождение летнего солнца — Купала. А где возникло имя Иван в языческом божестве Купала, может ответить история христианской церкви. Именно в IV веке н.э. она провозгласила этот день праздником рождения Иоанна Крестителя — предтечи Иисуса Христа. В результате христианизации в празднике языческое название "Купала" соединилось с христианским "Ивана".

На Ивана Купала славяне праздновали приход лета и силу природы. Главными символами праздника были огонь, вода и цветы. Люди запускали горящие факелы в небо, прыгали через костры и купались в реках и озерах. Это связывалось с верой в очищение и обновление. В традициях Ивана Купала также присутствовали поиски цветов, трав и тайных сокровищ. Праздник сопровождался песнями, танцами и народными гуляниями. Важным элементом было поклонение богам и просительные молитвы, а также любовные заговоры. Несмотря на то, что праздник языческий, в славянских странах продолжают почитать некоторые его традиции в ночь с 6 на 7 июля.

Запреты на Ивана Купала:

собирать ягоды или цветы в эту ночь, так как считалось, что они могут оказать негативное влияние на здоровье и семейное благополучие;

плести или развязывать плетеницы, так как это могло привести к неудаче или разрушению брачных уз;

расставлять снопы сена, так как сено было священным символом и его использование в неправильный момент могло привлечь несчастье или порчу;

пожимать руку или обмениваться предметами с незнакомцами, так как в эту ночь считалось, что злые силы могут принимать обличье других людей;

засыпать или задерживаться в лесу, ведь лес в купальскую ночь считался местом обитания духов и сил зла.

Источник: https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala