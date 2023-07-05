Лара Крофт и девушка Бонда. Топ-7 культовых купальников, которые актуальны в 2023 году

Купальники, которые создавались для фильмов, ставших культовыми, не теряют своей популярности, спустя десятилетия.

Что может быть желаннее и лучше, чем в красивом купальнике плескаться в океане или в море. Неудивительно, что внимание к этому предмету гардероба летом особенно высоко. А знаете ли вы, что многие культовые купальники, которые засветились в знаменитых фильмах прошлых лет, вполне актуальны и в сезоне лето 2023. Фокус собрал самые запомнившиеся купальники, и покупка похожих позволит вам на секундочку почувствовать себя настоящей кинозвездой.

Анджелина Джоли ("Лара Крофт: Расхитительница гробниц")

Художники по костюмам этого фильма мудро решили, что им не нужно много делать, чтобы Анджелина Джоли выглядела великолепно в купальниках. Они остановились на простом черном бикини, в который раз показав, что классика вечна и подойдет не только для купания, но и для поиска сокровищ в гробницах.

Фиби Кейтс ("Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай")

Режиссер Эми Хекерлинг выбрала красное бикини для Кейтс, сделав его поистине вневременным. Верх купальника застегивается посередине, став, по словам журнала Rolling Stone, "самым запоминающимся вырезом в бикини в истории кино". Красный цвет никогда не выходит из пляжной моды, поэтому такой купальник всегда будет на пике актуальности.

Урсула Андресс ("Доктор Ноу")

Андресс и художник по костюмам Тесса Прендергаст работали вместе, чтобы создать, возможно, самый известный купальник из двух частей в истории кино. Он действительно запомнился: белый топ с завязкой по центру, пояс британской армии с пряжками и ножны. Этот комплект буквально влюбил в себя подростков, которые ринулись покупать прежде запретное бикини в беспрецедентном количестве.

Брижит Бардо ("Девушка в бикини")

Бриджит Бардо-подросток бросила вызов цензуре в облегающем купальнике из двух частей в то время, когда бикини считались неприлично рискованными. "Девушка в бикини" проложила путь демонстрации обнаженного живота, а яркий принт стал таким же вневременным элементом купальников, как и классические цвета.

Памела Андерсон ("Спасатели Малибу")

Знаменитый красный сдельный купальник героини Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу" стал настоящим хитом на многие годы после выхода сериала. Сама актриса появлялась в нем пять сезонов, пока не ушла из проекта в 1997 году, однако линии этого купальника и его фасон полюбился не одному поколению. Актуален он и сегодня.

Элизабет Тейлор ("Внезапно, прошлым летом")

Белый слитный купальник, который Элизабет Тейлор носила в фильме "Внезапно, прошлым летом" (1959) режиссера Джозефа Л. Манкевича по одноименной пьесе Теннесси Уильямса, является одним из самых культовых купальников в истории кино. Дань гламурному прошлому, вещь, которая никогда не выйдет из моды, он популярен и сегодня. Белый цвет хорошо оттеняет загар, а поэтому он никогда не выйдет из моды.

Холли Берри ("Умри, но не сейчас")

Оранжевое бикини-двойка и белый пояс с ножом в ножнах, в котором героиня Холли Берри выходит из океана, стал одной из самых ярких сцен фильма, а пляжный ансамбль и сегодня на пике благодаря яркому цвету и смелому решению.

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Фото: Скриншот

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