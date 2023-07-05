Хайди Клум пришла на модный показ в странном платье-купальнике
50-летняя супермодель сходила на показ своего друга Жана-Поля Готье в Париже.
Хайди Клум отлично проводит время в Париже. Она успела опубликовать несколько откровенных снимков из своего номера, а потом отправилась на показ Жана-Поля Готье в пикантном платье. Об этом пишет Daily Mail.
50-летняя немецкая ведущая, которая может похвастаться 23,6 миллионами подписчиков в социальных сетях, сначала продемонстрировала свою безупречную фигуру в парижском номере отеля, прикрывшись лишь плакатом Парижской недели моды.
А затем модель выбрала очень откровенное и странное платье для модного показа.
Наряд представлял собой платье, которое наполовину было купальником. Образ супермодель дополнила открытыми черными босоножками.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
А сам показ Готье, гостьей которого стала Хайди и прочие селебрити, был настоящей сенсацией.
С тех пор как Жан-Поль Готье выбрал новый формат работы с кутюрной коллекцией и каждый сезон приглашает дизайнеров для переосмысления собственных архивов, показы стали еще увлекательней.
Для создания кутюрной коллекции осень-зима 2023 Jean Paul Gaultier Готье позвал Жюльена Доссена, который сейчас работает на Paco Rabanne.
Доссен отдал должное классическим моделям Готье: "голым платьям", конусовидным бюстгальтерам и прочим знаковым вещам, но дополнил их цепочками и кольчугами в стиле Рабанна.
Были и цитаты из фильма "Пятый элемент", ведь для этой культовой картины Люка Бессона Готье создавал наряды. Например, бархатное платье со спущенной линией плеч в красных розах. Оригинальный наряд носил Руби Род, которого играл Крис Такер.
Открывала показ Наталья Водянова, а закрывала – супермодель Летиция Каста.
Хайди стала почетной гостьей показа, как и сам Готье — финала 18-го сезона спин-оффа реалити-конкурса Хайди "Следующая топ-модель Германии", который транслировался 16 июня на канале ProSieben.
Напомним, ранее, на Каннском кинофестивале Хайди Клум тоже появилась в странном откровенном платье с глубокими вырезами на груди. Яркий желтый цвет и оригинальные драпировки не спасли положение.