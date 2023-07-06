Принцесса Диана — единственный человек, который мог бы помирить Гарри и Уильяма, — эксперт

В последние годы сыновья короля Чарльза III все больше отдаляются друг от друга.

Стало известно, кто мог бы примирить принца Гарри и принца Уильяма. Об этом пишет Daily Mail.

Королевский эксперт заявила, что покойная принцесса Диана была "единственным человеком", который мог помочь наладить разногласия между 38-летним принцем Гарри и его братом, 41-летним принцем Уильямом.

Бывшая королевская корреспондент BBC Дженни Бонд утверждала, что двое сыновей "значили все" для принцессы, которая трагически погибла после автомобильной аварии в Париже в 1997 году.

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"Диана была абсолютно преданной матерью, и ее сыновья значили для нее все", — сказала Бонд.

Принцесса Диана в 1990 году Фото: Getty Images

"Я уверена, что ее самым большим желанием было бы снова обнять своих парней и найти способ решить разрыв между ними", — продолжила Бонд. "Если бы кто-то мог разобраться, это была бы Диана".

Она также рассказала изданию больше о стиле воспитания Дианы, отметив, что она давала мальчикам много "любви и объятий".

В течение последних нескольких лет отношения принца Гарри и его брата были достаточно напряженными, особенно после выхода в январе 2023 мемуаров Гарри "Spare", в которых он подробно описал драку с братом осенью 2019 года.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл находятся в "эпохе провала".

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