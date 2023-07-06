Ой на Ивана, да на Купала: что сегодня запрещено делать

Магическая ночь с 6 на 7 июля имеет много традиций, а также запретов.

Магический вечер Ивана Купала

Сегодня отмечается древний языческий праздник солнцеворота, известный нам как Ивана Купала. Наши предки прославляли в этот день солнце. Сегодня принято парами прыгать через костер, который разгорался к ночи. Если удавалось перепрыгнуть пламя, не размыкая рук, то у пару ждет крепкая любовь. Молодые люди устраивали вечерние празднования и веселье. Еще в этот день на пороге раскладывали крапиву как оберег от злых сил. Также ходят легенды про мифический цвет папоротника — тот, кому его удастся найти, обречен на счастье и любовь. Но в этот день существуют также множество запретов.

Что нельзя делать на Ивана Купала?

собирать ягоды или цветы в эту ночь, так как считалось, что они могут оказать негативное влияние на здоровье и семейное благополучие;

поднимать с земли найденные деньги, ведь что это может привлечь беду в ваш дом;

пожимать руку или обмениваться предметами с незнакомцами, так как в эту ночь считалось, что злые силы могут принимать обличье других людей;

купаться в водоемах, наши предки верили, что русалки могут утопить;

бить домашних животных, особенно тех, которые дают молоко;

засыпать или задерживаться в лесу, ведь лес в купальскую ночь считался местом обитания духов и сил зла.

Источник: https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala