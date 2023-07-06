Друзья актрисы Хизер Локлир сообщили, что она снова пьет, и подсела на таблетки для похудения

Звезда сериалов "Мелроуз плейс" и "Династия" прошла реабилитацию, но она не помогла.

Звезда сериалов 1990-х, 61-летняя Хизер Локлир всерьез обеспокоила поклонников, когда ее увидели в Малибу. Она разговаривала сама с собой и неадекватно себя вела. А теперь ее друзья сообщают, что актриса снова начала пить. Об этом пишет Daily Mail.

Хизер Локлир вернулась к выпивке после своей 20-й по счету реабилитации и пристрастилась к популярному среди голливудских звезд средству для похудения "Оземпик".

Инсайдер говорит, что ее семья очень обеспокоена, но ничего не может поделать.

"Все чувствуют себя беспомощными", — сообщил источник.

Он отметил, что после нескольких лет трезвости и более десятка курсов реабилитации Хизер Локлир вернулась к выпивке.

Хизер Локлир после очередной реабилитации Фото: Getty Images

"Хизер пьет. Семья очень обеспокоена. Ричи Самбора, ее семья, особенно ее дочь Ава, которая так ее любит", — продолжил источник.

"Текила всегда была ее напитком. Она не может от нее отказаться. Она также на Ozempic и одержима своим весом. Она похудела на 40 фунтов (18 кг)", — сообщил инсайдер.

Хизер Локлир сейчас

Проблемы Хизер начались в 2006 году, когда она попала в ДТП в нетрезвом виде и рассталась с Ричи Самборой.

Следующее десятилетие было наполнено госпитализациями, несколькими арестами и пребываниями в реабилитационном центре.

В феврале 2018 года она была арестована за домашнее насилие и нанесение побоев полицейскому, который сообщил об инциденте в ее особняке в Таузенд-Оукс, Калифорния.

В июне того же года она была снова арестована за то, что накинулась на работника скорой помощи, которого сама же и вызвала.

После полиция приезжала к ней домой регулярно. Она даже подралась со своим женихом Крисом Хейссером и укусила его за нос.

В суде постановили, что она должна пройти 30-дневную реабилитацию в психиатрической больнице с 120-дневным тюремным заключением условно.

Теперь инсайдер говорит, что именно отсутствие сурового наказания заставило Локлир вернуться к выпивке.

Хизер Локлир и Томми Ли

"Хизер так легко отделалась без испытательного срока или ответственности после того, как избила полицейских, а затем угрожала водителям скорой помощи. Отсутствие наказания позволило ей продолжать прятаться на вершине своего горного поместья и пить свою текилу", — сказал инсайдер.

Напомним, ранее Хизер напугала своих поклонников неадекватным поведением и ужасным видом. Казалось, она не понимает, где находится.