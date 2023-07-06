Джаред Лето проводит время на яхте с моделью (фото)

Американская звезда активно отдыхает в Испании, управляя водным транспортным средством.

51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето проводит время на Ибице, Испания. Об этом пишет Daily Mail.

Лето был в красной рубашке и желтых шортах, а также в стильных аксессуарах, включая солнцезащитные очки и подвески. Волосы знаменитости были распущены.

Тем временем его спутница, модель Кэрол Мендес, поразила бежевым топом в сочетании с брюками с вырезанной бахромой, когда она сошла с яхты. Ее длинные густые волосы были распущены, а к летнему образу Кэрол добавила солнцезащитные очки.

Джареда также видели на борту водного мотоцикла. Он ловко управлял транспортным средством перед тем, как отправиться в местный ресторан.

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Джаред Лето в последнее время часто появляется на публике с разными женщинами, официально не комментируя статус своей личной жизни.

Напомним, 51-летний Джаред Лето в новом образе появился на модном показе.

Также Фокус писал о появлении на публике Джареда Лето с новой девушкой.