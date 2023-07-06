Гадания на Ивана Купала: как в ночь на 7 июля узнать свою судьбу

Купальская ночь считается магической, а гадание в этом время — мощным и эффективным.

Как гадать в ночь с 6 на 7 июля?

Гадания на Ивана Купала — традиция, которая досталась нам от предков. Самым известным гаданием в этот день считается венок, пущенный девушкой по воде. Но разные обряды на свою судьбу и любовь в этот день можно проводить и дома. Рассказываем про них больше.

Гадание на суженного на расческе

Для того, чтобы увидеть своего суженного во сне, вам нужно положить свою расческу под подушку на ночь. Перед сном произнесите: "Суженый мой ряженый, приди ко мне в моих снах". Вам приснится ваша вторая половинка — этот человек должен расчесывать вам волосы во сне.

Гадание на суженного с воском

Раздробите восковую свечу на мелкие кусочки, положите в нержавеющую миску и растопите. После этого жидкий воск нужно сразу вылить в другую миску, а получившаяся фигурка будет символизировать ваши отношения: цветок — скоро встретите любовь, кольцо — к свадьбе, треугольник — кто-то будет стоять на вашем пути. Если же рисунок хаотический, постарайтесь найти в нем свои смыслы.

Гадание на суженного с растениями

Назовите две травинки своим именем и именем своего возлюбленного, положите растения на поднос и дождитесь, пока они начнут вянуть. По тому, тянутся они друг к другу или нет, и можно сделать вывод про вашу пару.

Источник: https://authenticukraine.com.ua/blog/kupala