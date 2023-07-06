Кэти Перри и Орландо Блум в элегантных нарядах посетили Уимблдон (фото)

Знаменитости продемонстрировали чувства, когда болели за свои любимые команды.

38-летняя американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум посетили теннисный турнир Уимблдон в Лондоне. Об этом пишет People.

Звездная пара была замечена во время дневного свидания. Посещая третий день легендарного теннисного турнира в All England Lawn Tennis and Croquet Club в Лондоне, знаменитости продемонстрировали свои чувства, болея за разные команды.

Кэти была в черном топе в сочетании с бантом в горошек. К образу она добавила пару солнцезащитных очков и продемонстрировала новую прическу, которой напомнила стиль Одри Хепберн.

Тем временем ее жених, 46-летний Орландо Блум, носил темно-синий костюм и галстук в тон. К официальному наряду он добавил солнцезащитные очки.

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Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

В один момент влюбленные поцеловались на публике.

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

Пара, которая познакомилась в 2016 году на вечеринке "Золотого глобуса", тесно прижалась друг к другу. Между поцелуями и перешептыванием друг другу на ухо, они активно болели за своих любимых игроков.

Кэти Перри Фото: Getty Images

Напомним, в конце мая 2023 года Орландо Блум отдыхал на пляже в Каннах.

Также Фокус писал об образе принцессы Уэльской Кейт Миддлтон во время второго дня Уимблдонского турнира.