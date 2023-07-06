Герцогиня Эдинбургская в стильном цветочном платье появилась на параде в Лондоне

Супруга принца Эдварда выбрала изысканный наряд от одного из своих любимых дизайнеров.

Герцогиня Эдинбургская продемонстрировала непринужденной элегантный образ на музыкальном параде Household Division Beating Retreat в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

58-летняя Софи выбрала изысканное платье миди от одного из своих любимых дизайнеров Emilia Wickstead. Платье-рубашка стоимостью 75 тысяч гривен украшено красивым сине-белым цветочным принтом. Наряду с длинными рукавами платье имеет плиссированную юбку и тонкий изящный пояс.

Герцогиня решила расстегнуть одну пуговицу в самом конце платья и сочетала его с туфлями на высоком каблуке от Prada бежевого цвета. Мать двоих детей дополнила свой ансамбль синим клатчем с эффектом крокодиловой кожи от одного из ее любимых дизайнеров сумок Sophie Habsburg. Софи собрала свои светлые волосы в хвост, демонстрируя синие серьги в форме цветка.

Софи, герцогиня Эдинбургская Фото: Getty Images

Ежегодная церемония на параде конной гвардии является важной частью церемониального календаря армии. Церемония восходит к Англии 16 века и традиционно использовалась для отзыва войск с передовой. Это происходит на закате, и солдаты выполняют учения, зажигают фейерверки и пушки в такт военной музыке. Концерт собирает средства в Благотворительный фонд армии, который помогает солдатам, ветеранам и их семьям.

Ранее Фокус писал, что герцогиня Эдинбургская вышла в свет в цветочном платье за две тысячи долларов.