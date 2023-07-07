Одежда для наследников или стиль Old money . Разбираемся в популярном модном тренде 2023

Стиль, который тонко и выдержанно сигнализирует о богатстве, даже если у человека нет намерения его демонстрировать.

В последнее время в социальных сетях набирают обороты обсуждения и советы о том, как одеваться в соответствии с "эстетикой старых денег". Наряду с тем, что многие стали вдохновляться стилем и концепцией образов Old money, возник вопрос дискуссии относительно фактического смысла "старых денег".

В этом материале мы разбираемся, откуда взялся этот термин и как он интерпретируется сегодня, а также приведем примеры одежды, которая часто ассоциируется с этим определением. По материалам careofcarl.

Что означает выражение "эстетика старые деньги"/Old money?

Термин "старые деньги" относится к отдельным лицам и семьям, которые имели значительное состояние на протяжении нескольких поколений. Рожденные в богатстве, наследники часто считались консервативными и традиционными людьми, которые ценят аристократический образ жизни, состоящий из простоты и элегантности, а не богатства и хвастовства.

Критерии стиля "старые деньги"

Помимо доступа к привилегированным возможностям и связям, у них есть преимущество в том, что им не нужно беспокоиться о том, что их одежда или вкус выйдут из моды, поскольку люди со старыми деньгами традиционно придерживаются вневременного и классического стиля. Они предпочитают носить высококачественную одежду из тонких материалов. Обычно представители сословия предпочитают сдержанные цвета и принты, избегая модной одежды с логотипами.

Этот стиль во многих ключевых кодах напоминает стиль преппи, но Old money гораздо более сдержанный с точки зрения цвета и принтов. Кто-то носит дорогую, но сдержанную одежду, которая тонко и выдержанно сигнализирует о богатстве, даже если у человека нет намерения этим хвастаться.

Мужчин часто можно увидеть в костюмах или блейзерах классических цветов, таких как темно-синий, серый или коричневый. Оксфордские и льняные рубашки классических цветов, таких как белый или светло-голубой, со свитером косой вязки, наброшенном на плечи. Обувь часто из высококачественной кожи, например, оксфорды или мокасины. Вместо джинсов обычно надевают брюки чинос и костюмные брюки.

Стиль также имеет отличия в зависимости от того, в какой части мира мы находимся. В США Old Money больше похож на сдержанный опрятный стиль, что-то из того, что носят, например, Чак и Нейт в сериале "Сплетница". В Великобритании мы видим больше курток Barbour и обуви ручной работы высочайшего качества. Если вам нравится эстетика и вы ищете людей, чей стиль одежды может вас вдохновить, персонажи "Короны", принц Гарри и его мать, принцесса Диана.

Принцы Гарри и Уильям Фото: Getty Images

"Старые деньги" — спорный термин и тренд?

В соцсетях и на различных форумах ведутся дискуссии о том, можно ли называть свой стиль Old Money, если человек не принадлежит к указанной категории.

Некоторые утверждают, что "старые деньги" — это на самом деле стиль жизни и наследство, а не стиль одежды. Вероятно, это явление можно сравнить с тем, когда после просмотра Йеллоустоунского сериала горожанам вдруг хочется одеться как ковбои, даже если они ни разу не ступали на ранчо, — как некая обратная культурная апроприация.

Принцесса Диана в любимом джемпере с черной овечкой Фото: Getty Images

Некоторые утверждают, что если вы родом из, образно говоря, "старых денег", то в основе лежит джентльменство, которое включает в себя смирение, вежливость и неприхотливость — такой же и стиль одежды. Таким образом, нет смысла сигнализировать о богатстве, надевая дорогую одежду. Это скорее то, что пронизывает весь образ жизни и происходит естественно. Все остальное будет считаться "новыми деньгами" в некоторых кругах и, следовательно, не по-джентльменски.

Бруклин Бекхэм, Дэвид Бекхэм Фото: Instagram davidbeckham

С другой стороны, другие критики, не относящиеся к кругам новых богачей и сторонников старых денег, утверждают, что, несмотря на смирение и тонкость, старые деньги ведут претенциозный образ жизни, при котором для достижения статуса и восхищения не требуется никакой работы или достижений. В этом случае стиль одежды также критикуют за то, что он просто скучный и бесцветный.

Таким образом, из всего выше сказаного можно сделать вывод, что стиль одежды "старых денег"/Old money вневременной, элегантный и простой. Он не требует внимания, а свидетельствует о сдержанном и утонченном вкусе и образе жизни. Стиль "старых денег," нравится нам это или нет, является наследием, особенно в форме вневременного стиля одежды, который уходит корнями в прошлое на несколько поколений.

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