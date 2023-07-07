9 вредных привычек, которые портят ваши волосы

Уход за волосами включает в себя больше, чем просто использование правильных средств. Каждый день вы делаете вещи, которые влияют на здоровье ваших волос.

Чтобы быть обладательницей густых здоровых волос нужно больше, чем просто использование натуральных средств по уходу. Ваши ежедневные привычки играют важную роль в общем состоянии здоровья и внешнем виде волос. К сожалению, некоторые привычки могут пагубно сказаться на ваших локонах. Об этом пишет Onlymyhealth.

По словам дерматолога, доктора С.К. Гупты, вот девять наихудших привычек, которые могут негативно повлиять на здоровье ваших волос. Выявляя и устраняя эти привычки, вы можете поможете своим волосам стать здоровее и крепче.

Чрезмерное мытье

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Чрезмерное мытье удаляет с волос натуральные масла, делая их сухими и склонными к ломкости. Стремитесь мыть голову два-три раза в неделю, используя мягкий шампунь и кондиционер, специально разработанный для вашего типа волос.

Это позволит вашей коже головы поддерживать здоровый баланс натуральных масел и сделает волосы сильными и эластичными.

Чрезмерная термоукладка

Если регулярно подвергать волосы воздействию высоких температур при сушке феном, завивке или выпрямлении, это может привести к серьезным повреждениям. Чрезмерное тепло ослабляет стержень волоса, что приводит к сухости, ломкости и секущимся кончикам.

По возможности дайте волосам высохнуть на воздухе или используйте инструменты для горячей укладки на самой низкой температуре, чтобы свести повреждение к минимуму.

Агрессивная сушка полотенцем

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Не трите волосы полотенцем, потому что это может привести к трению и ломкости. Вместо этого аккуратно отожмите лишнюю воду и промокните волосы насухо мягким полотенцем из микрофибры или старой хлопчатобумажной футболкой. Это уменьшит повреждение и предотвратит ненужную нагрузку на пряди.

Тугие прически

Постоянное ношение тугих хвостиков, пучков, косичек или других причесок, которые тянут ваши волосы, может привести к тракционной алопеции — состоянию, характеризующемуся выпадением волос из-за напряжения. Выбирайте более свободные прически, используйте мягкие резинки для волос и регулярно делайте перерывы, чтобы волосы отдохнули от туго зачесанных назад причесок.

Дефицит питательных веществ

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То, что вы едите, сильно влияет на здоровье ваших волос. Плохое питание с недостатком необходимых питательных веществ, таких как витамины, белки и минералы, может привести к ослаблению и тусклости волос. Убедитесь, что ваш рацион включает в себя разнообразные фрукты, овощи, белки и полезные жиры, чтобы обеспечить ваши волосы питательными веществами, необходимыми для их роста.

Химические процедуры

Чрезмерное использование химических средств, таких как краска для волос, релаксанты, наличие парабенов в средствах, может со временем ослабить и повредить волосы. Эти процедуры содержат агрессивные химические вещества, которые лишают волосы естественной влаги, делая их сухими и ломкими. Ограничьте частоту этих процедур и убедитесь, что вы соблюдаете надлежащий уход, чтобы свести к минимуму ущерб.

Игнорирование здоровья кожи головы

Здоровая кожа головы важна для здорового роста волос. Пренебрежительное отношение к коже головы может привести к перхоти, воспалению и повреждению волосяных фолликулов.

Поддерживайте хорошую гигиену кожи головы, регулярно мойте ее, осторожно массируйте, чтобы стимулировать кровообращение, и используйте средства, предназначенные для балансировки ее pH и создания здоровой среды для роста волос.

Чрезмерное расчесывание

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Чрезмерное расчесывание волос или использование неподходящей щетки может привести к ломкости и повреждению. Выберите расческу с широкими зубьями или щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно распутать волосы. Начните с кончиков и двигайтесь вверх, чтобы свести к минимуму нагрузку на пряди.

Стресс и недостаток сна

Стресс и недостаточный сон могут оказать серьезное влияние на общее состояние здоровья, в том числе и на состояние волос. По данным Национального института здоровья США, хронический стресс нарушает цикл роста волос, что приводит к повышенному выпадению волос и замедлению их роста. Сделайте заботу о себе приоритетом, работайте со стрессом и убедитесь, что вы достаточно спите, чтобы поддерживать здоровье волос.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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