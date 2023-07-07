Джиджи Хадид продемонстрировала стильный кэжуал-образ на лето 2023 (фото)

Знаменитость посетила день рождения лучшей подруги.

28-летняя американская модель Джиджи Хадид продемонстрировала стильный кэжуал-образ на лето 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама присоединилась к своей лучшей подруге Лии Маккарти, чтобы отпраздновать ее день рождения в Нью-Йорке.

Супермодель палестинского происхождения, которая недавно снова подогрела слухи о романе с Леонардо Ди Каприо после вечеринки в Хэмптоне, выбрала стильный комфорт во время выхода в свет.

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Джиджи надела светло-голубые джинсовые капри, которые были закреплены черным поясом с золотой пряжкой спереди. Она заправила базовую полупрозрачную черную безрукавку в пояс капри и обула черные туфли с закрытым носком.

Модель повесила на плечо черную сумочку, чтобы поместить несколько вещей, которые были ей нужны во время празднования дня рождения в ресторане Jac's on Bond.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Старшая сестра Беллы Хадид дополнила свой образ на вечер, надев разнообразные темные очки, золотые подвески, а также изысканные серьги и кольца.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо провели время в Хэмптоне.

Также Фокус писал об ужине Джиджи Хадид в компании Трэвиса Скотта и Кендалл Дженнер в Париже.