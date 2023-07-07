Джей Ло и Бен Аффлек были замечены на вечерней прогулке (фото)

Звездные супруги выглядели влюбленными и держались за руки на прогулке.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее супруг, 50-летний актер Бен Аффлек, были замечены на вечерней прогулке. Пару видели на выходе из мебельного магазина, в котором они присматривали предметы интерьера в свой новый дом стоимостью почти 61 миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Бэтмена" выбрал простой и комфортный аутфит. Аффлек надел серую футболку, клетчатую рубашку, синие джинсы и дополнил наряд кроссовками Nike.

Его возлюбленная, 53-летняя Джей Ло для похода по магазинам надела белые брюки и черный свитер Ralph Lauren. Звезда фильма "Мать" завершила ансамбль модными белыми кроссовками и маленькой бежевой сумочкой Jacquemus. Ее светлые волосы были распущены, а в качестве аксессуаров Лопес традиционно выбрала золотые серьги-кольца.

Напомним, Джей Ло, Бен Аффлек и его дочь, 17-летняя Вайолет, посетили вечеринку 4 июля 2023 года в Хэмптоне, которую проводит миллиардер и спортивный магнат Майкл Рубин в честь государственного праздника.

Также Фокус писал, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграли вместе в пиклбол.