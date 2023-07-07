Джонни Депп готов к сотрудничеству с Disney

После скандального развода с Эмбер Херд Депп активно возвращается в публичное поле.

60-летний американский актер Джонни Депп готов к сотрудничеству с компанией Disney. Об этом пишет People.

Инсайдер рассказал, что Депп, который ранее говорил, что чувствует себя преданным компанией, стоящей за многомиллиардной франшизой "Пиратов Карибского моря", может вернуться к новым проектам.

"Все возможно. Если это правильный проект, он его сделает", — признается источник.

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Джонни Депп Фото: Instagram johnnydepp

Вопрос о возвращении к роли капитана Джека Воробья появился чуть больше чем через год после спорного бракоразводного процесса актера с Эмбер Херд. Во время активной фазы обвинений Деппа в домашнем насилии ряд компаний разорвали с ним сотрудничество. Только Dior продолжали выпускать рекламные кампейны с участием "пирата".

После выигрышного дела против бывшей жены актер возвращается в публичное поле. В мае 2023 года на Каннском кинофестивале Депп представил фильм "Жанна Дюбарри", в котором исполнил главную роль короля Людовика XV.

Джонни Депп Фото: Getty Images

Напомним, Джонни Деппа "поймали" папарацци с загипсованной ногой.

Также Фокус писал об откровениях Джонни Деппа об "сложном периоде" во время развода с Эмбер Херд.