10-летняя дочь Ким Кардашьян надела винтажный купальник Dior за 2250 долларов

Купальник на 11 лет старше, чем Норт Кадашьян-Уэст.

Ким Кардашьян, зарабатывающая миллионы долларов, может позволить себе все лучшее. К роскоши она с младых ногтей приучает и своих детей. Так, 10-летнюю дочь Ким, Норт Уэст, заметили в купальнике стоимостью 2250 долларов, пишет Page Six.

Вместе с матерью и другими родственниками дочь Канье Уэста отдыхает в Кер-д'Ален, штат Айдахо.

Девочка загорала и купалась отнюдь не в купальниках категории масс-маркет, а надела винтажный белый купальник в готическом стиле от Christian Dior. Как отмечают модные обозреватели, стильные купальники, созданные Джоном Гальяно для весенней коллекции 2002 года, на самом деле старше девочки на 11 лет.

Во время прогулки на гидроцикле Норт заплела свои длинные волосы в косы, а рядом с ней был ее младший брат Сэйнт и другие друзья.

В свою очередь Ким Кардашьян – ходячая реклама собственного бренда Skims, хотя ее комплект был куда дешевле, чем у дочери. Она надела шорты для купания со средней талией за 42 доллара от Skims и соответствующий топ на молнии с воротником-стойкой за 68 долларов.

Не исключено, что купальник перешел Норт от матери, которая имеет огромные запасы люксовых вещей. Например, она бережно хранит красный бюстгальтер Dolce & Gabbana и подходящую макси-юбку для будущего выпускного бала Норт.

Последняя не скрывает своей любви к Dior. На день рождения 15 июня она прошлась с матерью по бутикам бренда и купила вещей на 1250 долларов.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян надела на вечеринку пояс-цепочку на талию с очень редким 17-каратным бриллиантом грушевидной формы от бренда Messika. Стоимость камня оценивается примерно в 2 миллиона долларов.