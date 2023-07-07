Джонни Депп показал любовь к дочери Лили-Роуз в пиджаке с изображением его тату (фото)

Джонни Депп буквально носит имя дочери около сердца.

60-летний американский актер Джонни Депп и участник группы Hollywood Vampires выступал в Великобритании в куртке, расшитой точно расположенными изображениями его множества татуировок. Об этом пишет PageSix.

Среди рисунков на верхней одежде Деппа был баннер "Wino Forever" на его бицепсе, дань уважения персонажу "Пиратов Карибского моря" Джеку Воробью на предплечье и "Lily-Rose" на сердце в честь дочери Лили-Роуз Депп.

В социальных сетях фанаты отпраздновали возвращение особенного пиджака, которой он носил на выступлениях в прошлом.

"Пиджак с татуировками вернулся!!" — написал один пользователь Twitter.

"Джонни и его пиджак с татуировками, вот и все, вот и твит", — написал другой фанат знаменитости.

Звезда экранов, который вел себя сдержанно после скандального судебного процесса по делу о клевете против бывшей Эмбер Херд, в последний раз надевал куртку, сшитую на заказе, для представления в честь Дня отца в июне.

"Джонни носит свою куртку с татуировками! Лили-Роуз, Джек и Бетти Сью… В День отца он на сцене со своей семьей", — написал тогда один фанат в Twitter.

Депп, чьи татуировки постоянно совершенствуются, воспитывает 24-летнюю Лили-Роуз и 21-летнего сына Джека с бывшей возлюбленной Ванессой Паради. Покойную мать Джони звали Бетти Сью. Лили-Роуз близка со своими родителями и публично рассказала о том, как росла вместе с ними.

"Мои родители не были очень строгими. Они всегда доверяли мне быть независимой и принимать собственные решения. На самом деле не было ничего, против чего можно было бы восстать", — сказала она британскому Vogue в 2016 году.

Напомним, Джонни Деппа "поймали" папарацци с загипсованной ногой.

Также Фокус писал об откровениях Джонни Деппа об "сложном периоде" во время развода с Эмбер Херд.