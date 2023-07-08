Наоми Кэмпбелл показала редкое фото двухлетней дочери

Всего две недели назад суррогатная мать родила знаменитости второго ребенка.

53-летняя британская сумермодель Наоми Кэмпбелл поделилась в своем Instagram-аккаунте редким снимком двухлетней дочери. На фотографиях дуэт матери и дочери встретил Микки Мауса во время поездки в Диснейленд в Калифорнии.

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Королева подиума, которая еще не сообщала общественности имена своих детей, продемонстрировала несколько снимков с веселого семейного дня в знаменитом тематическом парке.

На одном кадре Наоми познакомила девочку, чье лицо не было видно, с Микки Маусом, после чего сама позировала с любимым детским персонажем.

Наоми Кэмпбелл с дочкой Фото: Naomi Campbell/Instagram Наоми Кэмпбелл Фото: Naomi Campbell/Instagram

Звезда китайско-ямайского происхождения выглядела сенсационно в черном мини-платье с белым принтом, которое она сочетала с подходящими колготками и парой кроссовок с неоновыми вставками. Черная сумочка с бахромой завершила образ Кэмпбелл.

Тем временем ее малышка выглядела очаровательно в принтованном костюме, а ее волосы были собраны в милые пучки.

"Никогда не поздно познакомиться с Микки Маусом. Спасибо моей дочери за то, что впервые привела меня в Диснейленд #MomOnDuty", — подписала публикацию Наоми.

Напомним, весной 2021 года супермодель впервые стала мамой. У нее родилась дочь, которую Наоми тщательно бережет от пристального внимания общественности и прессы. Персона отца первенца модели также остается загадкой. Впрочем, знаменитость настаивала на том, что это ее ребенок, а не усыновленный.

Также Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл во второй раз стала мамой.