56-летняя Сальма Хайек показала как проводит время в бассейне (видео)

По случаю Национального дня бикини знаменитость опубликовала пикантные кадры с бассейна.

56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек Пино поделилась со своими 25 млн подписчиков соблазнительным видео с бассейна. Пикантные кадры звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте в честь Национального дня бикини.

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На видео звезда фильма "Супер Майк: Последний танец" ныряет и танцует в бассейне в стильном бикини с принтом, которое продемонстрировало ее пышное декольте. Материал купальника представлял собой "лоскутное одеяло" из различных принтов с бледно-бежевой кружевной отделкой с фестонами. Роскошный образ она дополнила длинными золотистыми серьгами и кольцом из белого золота, а прямые темные волосы актрисы свободно ниспадали на плечи.

"Не могу поверить, 25 миллионов подписчиков! Огромное спасибо каждому из вас", — написала в подписи к публикации супруга Франсуа-Анри Пино.

Зная, чего хочет ее аудитория, Сальма добавила к подписи: "Видя, что вам всем больше всего нравятся мои фотографии в бикини, вот тренировка в бикини для всех вас".

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек поделилась снимками из сауны.