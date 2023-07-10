Галь Гадот в откровенном платье появилась на премьере "Барби"

38-летняя актриса, исполнившая роль Чудо-женщины, потрясающе выглядела в платье шоколадного цвета с глубокими вырезами по бокам.

Галь Гадот в платье с откровенными вырезами на груди посетила мировую премьеру фильма "Барби" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя актриса израильского происхождения улыбалась на красной ковровой дорожке во время премьеры, которая состоялась в Shrine Auditorium в центре Лос-Анджелеса.

Галь Гадот на премьере "Барби" Фото: Getty Images

По иронии судьбы, чуть более месяца назад звезда "Барби" Марго Робби рассказала, что сама Галь Гадот была первым кандидатом на роль культового персонажа Mattel в этом фильме.

Гадот вышла на красную дорожку в потрясающем коричневом платье без рукавов с тонкими белыми полосками и драпировкой, собирающейся спереди в замысловатый бант.

Она собрала темные волосы в хвост и дополнила образ золотыми серьгами-кольцами, оригинальной сумочкой кремового цвета и прозрачными туфлями на высоком каблуке.

Галь Гадот на премьере "Барби" Фото: Getty Images

Еще в конце мая звезда фильма "Барби" Марго Робби, которая также является продюсером фильма, рассказала, что она и режиссер Грета Гервиг сначала рассматривали Галь на роль любимого персонажа.

"Галь Гадот — это энергия Барби. Потому что Галь Гадот невероятно красива, но вы не ненавидите ее за то, что она такая красивая, потому что она настолько искренна и так восторженно добра, что это почти глупо", — говорила Робби в интервью Vogue.

Всего несколько месяцев спустя сама Гадот поговорила с Vogue, но не об упущенной роли Барби, а о том, как материнство изменило ее жизнь.

Актриса замужем за застройщиком Джароном "Яроном" Варсано с 2008 года, у них трое детей: Альма, 11 лет, Майя, пять лет, и Даниэлла, один год.

"Самое большое, что изменилось в моей жизни с тех пор, как я стала матерью 11 лет назад, — это осознание того, что это касается не только меня. Я не самая важная вещь в мире. Так и есть. И есть что-то логичное в том, что дело не только в тебе. И ты любишь так, как никогда раньше не любил", — призналась актриса.

Но скоро и Галь Гадот можно будет увидеть в полнометражном фильме. 11 августа на Netflix состоится премьера картины "Каменное сердце". А также она сыграет Злую Королеву в диснеевском фильме "Белоснежка", который выйдет 22 марта 2024 года.

Напомним, ранее Галь Гадот отреагировала на получение звезды на Аллее Славы в Голливуде.