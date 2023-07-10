Почему князь Монако Альбер и Шарлен провели свою брачную ночь в разных отелях

Свадьба князя Монако Альбера и Шарлен Уиттсток была торжеством десятилетия, которое омрачили скандалы.

Роскошная свадьба князя Альбера и Шарлен Уиттсток состоялась в 2011 году. На ней присутствовали монархи со всей Европы и невеста выглядела божественно, но проблемы начались сразу после церемонии. Супруги даже провели брачную ночь в разных отелях. Об этмо пишет Daily Mail.

На Шарлен было шелковое платье от Armani, украшенное 40 000 кристаллами Сваровски, жемчугом и 20 000 перламутровых капелек. И на церемонии, которую транслировали по телевидению, она не смогла сдержать слез.

Свадьба Шарлен и Альбера

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Их отношения, как говорят, были натянутыми, поскольку принц столкнулся с новыми претензиями к отцовству. Ходили слухи, что будущая княгиня даже пыталась сбежать с собственной свадьбы, узнав о многочисленных романах жениха.

Сама она говорила, что слишком перенервничала и потому расплакалась перед алтарем.

Она сказала The Times в интервью: "Из-за слухов и, очевидно, нарастания напряжения у меня были смешанные эмоции, и я расплакалась. А потом я снова расплакалась, потому что подумала: "О нет, теперь весь мир видел, как я плачу".

Княгиня Монако расплакалась сразу после церемонии Фото: Getty Images

Сразу после церемонии пара отправилась в медовый месяц на родину невесты – в Южную Африку.

Они прилетели в Дурбан, встретились с Джейкобом Зумой, президентом республики. Однако президентский дворец они покинули порознь и разъехались в разные стороны.

Князь Альбер остановился в отеле "Хилтон" в Дурбане, а Шарлен спала в отеле "Ойстер Бокс" в Умхланге, более чем в десяти милях вверх по побережью.

Согласно слухам, княгиня была расстроена тем фактом, что у нее супруга были романы, когда они уже встречались и некоторые из его подружек успели родить детей и теперь судились, пытаясь доказать, что именно князь Монако отец их малышей.

Но, несмотря на предположения, позже утверждалось, что причина была достаточно проста: принц остался в Дурбане, потому что на следующее утро у него была ранняя встреча, и он беспокоился о том, что застрянет в пробке, если приедет из пригорода.

Отец новой княгини, бывший продавец копировальных аппаратов Майк Уиттсток, объяснил тогда: "Это потому, что Альберт присутствовал на конференции Международного олимпийского комитета в отеле Hilton. Конференция началась в 7 утра, и Альбер не хотел вставать слишком рано и стоять в пробке".

Источник во Дворце Монако позже подтвердил, что принцу "по практическим соображениям было лучше" остаться в Hilton.

Однако ни источник, ни Майк Уиттсток не объяснили, почему Шарлен не осталась с мужем в отеле Hilton.

На самом деле это была не первая попытка принца и принцессы провести медовый месяц.

Их первая попытка, через несколько недель после их июльской свадьбы, была прервана после того, как принц Альберт был вовлечен в скандал из-за того, был ли он отцом еще одного ребенка вне брака.

Он вылетел обратно в Европу из Южной Африки, чтобы пройти тест на отцовство и отклонить претензии.

У принца уже было двое детей до женитьбы на Шарлен. Его старшая дочь Джазмин Грейс Гримальди, 31 год, зачата от американского агента по недвижимости Тамары Ротоло, и старший сын, Александр Гримальди-Кост, 19 лет, чья мать была бывшей стюардессой Air France Николь Кост.

Эти любовные истории вряд ли могли помочь отношениям между Альбертом и Шарлен.

Шарлен и Альбер на национальном празднике Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

По слухам, Шарлен пыталась бежать из Монако не менее трех раз, и последнюю попытку она предприняла за два дня до их свадьбы.

Говорят, что уроженка Зимбабве пыталась уехать в Южную Африку, где она жила до помолвки, узнав, что у принца Альберта есть третий ребенок от любвницы.

Якобы официальные лица Монако уговорили ее вернуться в страну, заключив сделку. В предполагаемом "договоре" говорилось, что она сможет уйти по своей воле, как только родит ему законного наследника.

Ни один из его детей до брака не мог быть наследником престола, потому что они были рождены вне брака.

Два года спустя принцесса нарушила молчание по поводу слухов, отрицая, что она хотела уйти, и назвав эти предположения "категорической ложью".

В 2014 году у Шарлен и Альбера родились близнецы: принцесса Габриэлла и Жак, наследный принц Монако. Сейчас им восемь лет.

Семейный снимок княжеской семьи Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Напомним, ранее Фокус писал о самых дорогих королевских свадьбах в истории. Свадаьба Альбера и Шарлен тоже попала в список.