Ким Кардашьян повторила свадебный образ сестры Кортни на вечеринке Dolce & Gabbana

Знаменитости уже несколько недель враждуют. В частности, Кортни обвиняет Ким в "копировании".

42-летняя американская телевизионная звезда Ким Кардашьян не планирует останавливать конфликт со старшей сестрой Кортни, появившись прошлой ночью в черном наряде с вуалью, который напоминал тот, который Кортни носила во время своей свадьбы, организованной Dolce & Gabbana в прошлом году. Об этом пишет PageSix.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Бывшая жена Канье Уэста посетила показ итальянского дизайнера Alta Moda в Апулии, Италия, в черном платье с корсетом и фатой до пола с кружевной отделкой, покрывающей все ее тело. Этот образ определенно навеял воспоминания о другом мини-платье с вуалью. Стильный наряд 44-летняя Кортни надела для предсвадебного мероприятия в Портофино прошлым летом.

Творение Dolce & Gabbana основательницы Skims отличалось золотыми вставками на корсете и широкими ремешками. Она носила его с длинными прозрачными перчатками и огромным золотым ожерельем с изображением солнечных лучей и красными драгоценными камнями. Мама четверых детей дополнила свой образ прозрачными каблуками и огромным кольцом с рубином.

Крис Дженнер, которая сопровождала Ким, также выбрала полностью черную тему, надев суперкороткий комбинезон под прозрачным черным кружевным платьем сверху.

В то время как образ Ким, безусловно, излучал другую атмосферу, чем мини-платье Кортни, вдохновленное 90-ми, выбор наряда вряд ли кажется совпадением в разгар продолжающейся вражды между сестрами.

В эпизоде "The Kardashians" в прошлом месяце Кортни жаловалась своей 27-летней сестре Кендалл Дженнер из-за того, что, по ее мнению, Ким "копировала" ее свадьбу с Трэвисом Баркером. Она заявила, что Ким использовала похожие наряды в своих свадебных образах для коллекции.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян надела пояс с бриллиантом стоимостью 2 миллиона долларов.