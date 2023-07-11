Сын легендарного "Бонда" Роджера Мура распродает его вещи со съемок

Роджер Мур сыграл агента 007 в семи фильмах. Аукцион состоится в честь 50-летия его первого появления на экране в роли Бонда.

Джеффри Мур, сын актера Роджера Мура продаст памятные вещи своего отца со съемок фильмов о Джеймсе Бонде. Роджер Мур играл агента 007 после Шона Коннери. Об этом пишет Daily Mail.

Коллекция эксклюзивных памятных вещей Джеймса Бонда впервые в истории уйдет с молотка в конце этого года. На аукционе Bonhams в Лондоне 4 октября, приуроченному к первому появлению мура в роли Бонда 50 лет назад в фильме "Живи и дай умереть".

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Актер скончался в 2017 году в возрасте 89 лет, а стоимость его уникальных вещей может достигать сотен тысяч фунтов стерлингов.

Сын Роджера Мура, Джеффри, говорит, что на аукционе будут представлены "сшитые на заказ" вечерние костюмы, которые Мур носил на съемках фильмов о Бонде и на вручении "Оскара".

"Костюмы были подогнаны под фигуру Роджера, так что студии не забрали их назад. Само собой разумеется, что он сохранил эти смокинги и потом носил их на церемониях вручения премии "Оскар", — рассказал Джеффри.

Также на аукционе продадут белоснежный лыжный костюм, который легендарный "Бонд" надевал в своем последнем фильме "Вид на убийство" 1985 года. В нем агент 007 отправлялся в Сибирь, чтобы забрать советский микрочип с тела погибшего агента 003. Его оценивают минимум в 25 тысяч фунтов стерлингов. А сам Мур использовал его и после съемок, катаясь в нем на лыжах в Швейцарии.

Кадр из фильма "Вид на убийство" Фото: Скриншот

Еще одним уникальным лотом станет личная записная книжка Мура от Gucci, в которой указаны адреса и номера телефонов членов королевской семьи и артистов, таких как принцесса Маргарет и сэр Пол Маккартни.

Возглавит аукцион, 66-летний сын Роджера Мура, Джеффри "Джаффа" Мур, который снимался со своим знаменитым отцом в таких фильмах, как "Огонь" и "Шерлок Холмс в Нью-Йорке".

Он уже отметил, что семья считает, что это идеальное время, чтобы продать коллекцию его отца, чтобы отпраздновать 50-летие с момента его первого появления в роли Джеймса Бонда.

"Не хочется, чтобы его вещи просто пылились на складе. Лучше поделиться ними с фанатами", — отметил Джаффа.

Семья Мур пожертвует часть выручки на благотворительность.

В каких фильмах Роджер Мур сыграл Бонда

Роджер Мур стал Бондом в 45 лет и сыграл в семи фильмах. К слову, он был единственным Бондом, который не ездил на Aston Martin, и стал единственным из всех Бондов получившим по сценарию орден Ленина.

"Живи и дай умереть" (1973);

"Человек с золотым пистолетом" (1974);

"Шпион, который меня любил" (1977);

"Лунный гонщик" (1979);

"Только для твоих глаз" (1981);

"Осьминожка" (1983);

"Вид на убийство" (1985).

Роджер Мур в роли Джеймса Бонда

В 2003 году он был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари за свою благотворительную деятельность.

В 2007 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в киноиндустрию.

Роджер Мур был женат четыре раза. Джеффри, Дебора и Кристиан – его дети от итальянской актрисы Луизы Маттиоли, его третьей жены.

С каждой из своих жен Мур расставался очень драматично, влюбляясь в новую женщину. Так, его вторая жена, валлийская певица Дороти Сквайрс, не давала ему развод семь лет. После бондианы Мур жил преимущественно в Гштаде, — живописной деревне в Швейцарии и в Монако, где у него были шикарные апартаменты. Он умер в 2017 году в своем швейцарском имении.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто бы мог исполнить роль Джеймса Бонда после Роджера Мура. На роль агента 007 пробовались Сэм Нил и Джеймс Бролин, но ни одному из них роль не досталась.