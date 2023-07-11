Анджелина Джоли публично высмеяла Брэда Питта

Актриса не считает, что у ее бывшего мужа есть талант к ведению винодельного юизнеса.

О противостоянии голливудских суперзвезд и бывших супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли впору снимать увлекательный фильм, который по популярности превзойдет картину "Мистер и миссис Смит", когда-то положившую начало их отношениям. Сейчас бывшие влюбленные вовсю воюют из-за винодельни Шато Мираваль во Франции, пишет Page Six.

Актриса 10 июля подала в суд документы, в которых, среди прочего, высмеяла Питта из-за его заявлений, что он "построил" их французский винный бизнес. Актриса заявила, что считает его голливудским дилетантом, который, в лучшем случае "посетил виноградники", чтобы посмотреть на труд французских рабочих, действительно сделавших бизнес.

В 2014 году в своем интервью Брэд делился тем, как происходит его знакомство с виноделием.

Вино Chateau Miraval Cotes de Provence на прилавках магазина в Лос-Анджелесе Фото: Getty

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"Теперь я фермер, мне нравится узнавать о земле и о том, какое поле лучше всего подходит для какого винограда, о драме сентября и октября: собираем ли мы сегодня? Где уровень сахара? Как кислотность? Будет ли дождь? Для меня это была школа", – говорил он в беседе с Wine Spectator, добавив, что в нерабочие месяцы после сбора урожая ему нравится "чистить лес и ходить по земле".

В иске, поданном адвокатами Джоли, содержатся заявления, ранее сделанные адвокатами Питта, о том, что решение актрисы продать свою долю в бизнесе, купленном парой в 2011 году, "угрожает разрушить проект, в который Питт вложил так много сил".

"Питт – актер, а не винодел. Он имеет дело с иллюзиями, а не с грязью и виноградом. В течение тех лет, что он якобы "построил" свой бизнес, он снимался и появлялся в десятках фильмов, не говоря уже о бесчисленных рекламных выступлениях, поездках по всему миру на кинопремьеры и посещении Голливуда… Хотя Питт, без сомнения, посетил виноградники, чтобы полюбоваться работой французских рабочих, которые действительно сделали бизнес успешным, Питт не винодел", – заявляет истица.

В жалобе утверждается, что Питт "разграбил" бизнес, потратив миллионы долларов прибыли на легкомысленные проекты, в том числе на ремонт студии звукозаписи. Газеты также пишут, что Брэд вел себя как "дерзкий ребенок" после того, как Джоли продала свою долю в винограднике в 2021 году.

Шато Мираваль– камень преткновения между Питтом и Джоли Фото: Getty Images

По словам адвокатов Джоли, бизнес Питта должен ее собственной холдинговой компании 350 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал, что актер обвинил бывшую жену в том, что она продажей своей части их общего бизнеса нанесла удар по его репутации.