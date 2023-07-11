Календарь красоты на вторую половину июля 2023 года: когда делать разные процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты.

Лунный календарь процедур красоты на вторую половину июля 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 15, 18-22, 31 июля

Маникюр и педикюр: 18, 19, 22 и 31 июля

Похудение: 18-31 июля

Удаление пигментных пятен, бородавок: 18, 19, 22 и 31 июля

Эпиляция и депиляция: 15, 16, 24, 29 июля

Массаж и процедуры от целлюлита: 15, 25, 26, 31 июля

Хирургические операции: 19-31 июля

Удаление зубов: 15-16 июля

Лечение зубов: 19-31 июля

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (17 июля) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl