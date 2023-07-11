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10 давних красивых украинских имен для девочки

Фото: pexels.com

Все больше украинцы интересуются своей культурой, и все популярнее стают давние украинские имена. Фокус подготовил список из 10 таких женских имен.

Красивые украинские давние имена и их значение

Агафия — от греческого "хорошая, добрая"

Акилина — от латинского "орлица"

Есения — от греческого "далекая чужестранка"

Лада – имя означает "милая и совершенная"

Мелания — от греческого "темная"

Неонила — от греческого "новая, юная"

Орияна – от латинского "восток, рассвет"

Светозара – значит "облучающее, расцветающее"

Юстина — от латинского слова "справедливая"

Янина – от древнееврейского Иоанн, что означает "милость Божия"

Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic﻿