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10 давних красивых украинских имен для девочки
Все больше украинцы интересуются своей культурой, и все популярнее стают давние украинские имена. Фокус подготовил список из 10 таких женских имен.
Красивые украинские давние имена и их значение
Агафия — от греческого "хорошая, добрая"
Акилина — от латинского "орлица"
Есения — от греческого "далекая чужестранка"
Лада – имя означает "милая и совершенная"
Мелания — от греческого "темная"
Неонила — от греческого "новая, юная"
Орияна – от латинского "восток, рассвет"
Светозара – значит "облучающее, расцветающее"
Юстина — от латинского слова "справедливая"
Янина – от древнееврейского Иоанн, что означает "милость Божия"
Источник: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic