Джинс и кожа: Шакира появилась на публике в дерзком и стильном наряде

В ресторан артистка отправилась всего через несколько часов после последнего заезда в Гран-при Формулы-1 в Великобритании.

46-летняя колумбийская певица Шакира наслаждается статусом одинокой женщины и проводит время в свое удовольствие. Звезда, которой приписывают роман с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном, после того, как он занял третье место на Гран-при Великобритании, отправилась в модный лондонский ресторан Chiltern Firehouse в одноименном отеле, сообщает Daily Mail.

Для выхода в свет она выбрала очень стильный комплект, состоявший из джинсового корсетного топа, широких черных брюк из тонкой кожи и кожаных черных босоножек, отделанных стразами.

Макияж удачно подчеркнул черты лица знаменитости, но не выглядел перегруженным, а волосы она оставила распущенными. Образ завершала маленькая черная сумочка и большие солнцезащитные очки.

Фото: Instagram shakira Фото: Instagram @shakira Фото: Instagram @shakira

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Льюис уступил первенство Максу Ферстаппену, победителю гонки, и Ландо Норрису, занявшему второе место. Во время соревнований Шакира была на трибунах среди многочисленных болельщиков. Кто был ее фаворитом на трассе, нетрудно догадаться.

О романе певицы и гонщика заговорили после ее расставания с Жераром Пике и переезда в Майами. Знаменитости никак не комментировали слухи, однако их не раз видели в компании друг друга.

Артистке приписывали отношения и с голливудской суперзвездой Томом Крузом, однако, как и в случае с гонщиком, никаких комментариев не последовали ни от одной из сторон.

Правда, друзья Круза рассказали прессе, что он обиделся, когда Шакира дала понять, что ничего между ними нет, и отдала предпочтение Хэмильтону.

"Том считает, что у них с певицей была невероятная химия, и они восприняли это как слэм-данк, и вскоре они начнут встречаться", "Это был огромный удар по самолюбию Тома, он задел его еще больше, потому что он считает Льюиса своим приятелем", – говорят инсайдеры.

Шакиру, которая отлично провела время с Томом на Гран-при Формулы-1 в Майами, такие сплетни только веселят.

Ранее Фокус писал, что Шакира продолжает портить жизнь изменщику Жерару Пике и готовит новый взрывной трек, посвященный, конечно же, их рухнувшим отношениям.