Ким Кардашьян перевоплотилась в блондинку и рассказала о новой коллаборации (фото)

Знаменитость расширяет сферу своей деятельности, предлагая новое сотрудничество с компанией Alani Nutrition.

42-летняя американская телевизионная звезда Ким Кардашьян продемонстрировала свои роскошные изгибы на новой фотосессии, которая была сделана в рамках сотрудничества с брендом Alani Nu. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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На кадрах бывшая жена Канье Уэста придерживается своего обычного сексуального стиля, позируя в белом боди.

В подписи к публикации Ким пообещала подписчикам: "KIMADE. Скоро будет с @AlaniNutrition".

На четырех фотография красотка со светлыми волосами позирует на площадке с розовыми стенами, имитирующей фитнес-зал. Мать четверых детей продемонстрировала декольте в облегающем боди с глубоким вырезом. В кадре она предстала стройной и подтянутой с гантелями серебряного цвета. Кардашьян дополнила образ белыми туфлями на высоком каблуке с открытым носком, бриллиантовым браслетом и сверкающим бриллиантовым колье с желтыми камнями.

Ким отступила от своего обычного короткого маникюра в стиле "нюд", заменив его длинными белыми ногтями. Бизнесвумен также сделала яркий макияж с нюдовой помадой.

Ким Кардашьян Фото: Instagram/kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян появилась на публике в черном наряде с вуалью, который напоминал тот, который ее сестра Кортни носила во время своей свадьбы, организованной Dolce & Gabbana в прошлом году.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян надела пояс с бриллиантом стоимостью 2 миллиона долларов.