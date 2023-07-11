Кайли Дженнер показала фигуру в стильном бикини-бандо (фото)

Последние фотографии Кайли Дженнер у бассейна вызвали восторг у поклонников.

25-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер продемонстрировала роскошную фигуру в стильном купальнике. Фотографиями, на которых она позировала на кресле у бассейна, звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Знаменитость позировала для снимков в зеленом бикини от Sommer Swim, дополнив образ многослойными золотыми ожерельями и украшенной драгоценными камнями цепочкой Lile Claspe. Sommer Swim — бренд роскошных итальянских купальников и бикини, сочетающих минимализм с разнообразием моделей.

Практически каждая представительница семейства Кардашьян-Дженнер не раз надевала стильные купальники этого бренда, которые можно носить как бикини с халтером или бандо, а длинные бретели позволяют создавать креативные варианты перекрещивания.

"Счастливая суббота", — подписала свой соблазнительный фотосет Дженнер.

В комментариях поклонники звезды разошлись во мнениях: одни оставили сотни лестных комментариев в адрес Кайли, другие считают, что она слишком редактирует свои фотографии.

Один пользователь даже обвинил Дженнер в лицемерии за то, что она продолжает выкладывать безупречные фотографии. Фанат процитировал недавнюю фразу, которую она произнесла на реалити-шоу "The Kardashians": "Я думаю, что нам всем нужно поговорить о стандартах красоты, которые мы устанавливаем для женщин" и она продолжает выкладывать сильно отредактированные фотографии своего тела".

Напомним, Кайли Дженнер, самую богатую из клана Дженнер-Кардашьян, вынудили удалить видео с баснословно дорогой сумочкой Birkin за 300 тысяч долларов, которое она разместила в TikTok.

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер состарила себя в приложении и испугалась увиденного