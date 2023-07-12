Марс перешел в знак Девы: чего опасаться и что нужно делать

С 10 июля 2023 года Марс будет перемещаться по знаку Девы до 27 августа 2023 года. Чем будет характеризоваться этот период?

Что переход Марса в знак Девы будет означать для нас?

Дева — трудолюбивый и хозяйственный знак. Поэтому следующие полтора месяца у нас может возникнуть острое желание расставить все точки над и, подвести итоги, попросить должников вернуть деньги, а также может возникнуть излишнее внимание к деталям и постоянное стремление к идеалу, которое будет характеризоваться чрезмерной критикой по отношению к другим и возмущению по поводу чужих ошибок.

Но энергия Девы может помочь решить давние вопросы, заняться здоровьем, сделать работу над ошибками и переоценить что-то.

Что нужно делать в этот период?

пройти обследование, проверить у врачей весь организм;

завершить начатые бытовые дела;

раздать долги;

начать правильное питание и ЗОЖ;

заниматься духовными практиками.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl/videos