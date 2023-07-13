"Черное золото": 7 полезных свойств смородины для глаз, кожи и не только

Сезон черной смородины открыт, а это значит, что нужно обязательно добавить эту невероятно полезную ягоду в свой рацион. Чем так полезна эта ягода для нашего здоровья и красоты?

Исследования показывают, что черная смородина способна бороться со многими вирусными инфекциями, улучшает память, помогает при острых и хронических заболеваниях. И это неудивительно, ведь смородина является богатым источником антиоксидантов, обладают антидиабетическими, противоопухолевыми и спазмолитическими свойствами. Об этом пишет Stylecraze.

Черная смородина богата витамином С, органическими кислотами и эфирными маслами, помимо других микро- и макроэлементов. Кроме того, эти ягоды содержат фенольные соединения с антиоксидантными и антимикробными свойствами. Существует множество клинических исследований, которые показывают положительное влияние черной смородины на заболевания сердца, головного мозга и почек

По весу черная смородина содержит в 3-4 раза больше витамина С, чем апельсины, а уровень антиоксидантов у нее в два раза выше, чем у черники.

Противовоспалительное действие

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Воспаление может вызвать заболевания сердца, печени и почек, артрит, инфекции мочевыводящих путей, болезнь Альцгеймера и другие. Противовоспалительные продукты, среди которых не последнее место занимает черная смородина, способны предотвратить эти заболевания. Антоцианы, которые содержатся в черной смородине, подавляют активацию провоспалительных компонентов иммунной системы.

Улучшение здоровье почек

Благодаря антиоксидантам в составе и своему противовоспалительному действия, черная смородина способна предотвратить хронические заболевания почек. Антиоксиданты защищают вашу выделительную систему от воспалений и инфекций.

Сок или чай из черной смородины способствует выведению из организма избытка лимонной и щавелевой кислот. В противном случае эти две кислоты могут способствовать образованию камней в почках.

В 100 граммах черной смородины содержится около 4,3 мг оксалатов. Это делает эти фрукты безопасными для людей с заболеваниями почек и камнями в мочевом пузыре

Снижение уровня холестерина в крови

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Высокий уровень "плохого" холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и различных нарушений обмена веществ. Исследования показывают, что питание, богатое антоцианами, вызывает снижение уровня общего холестерина и ЛПНП. Они также повышают уровень холестерина ЛПВП (хорошего) в сыворотке и улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, сок черной смородины богат антиоксидантами, что помогает предотвращать окисление липидов в организме. Таким образом, это помогает предотвратить ожирение и хронические заболевания, среди которых болезнь Альцгеймера и атеросклероз.

Противодиабетические свойства

Черная смородина содержит антоцианы, такие, как цианидин-3-рутинозид, дельфинидин-3-глюкозид и пеонидин-3-рутинозид. При употреблении в достаточных количествах эти фитохимические вещества улучшают чувствительность к инсулину, особенно у людей с диабетом 2 типа.

Натуральные растительные пигменты антоцианы, которые содержатся в смородине, могут предотвратить внезапные скачки уровня сахара в крови

Профилактика заболевания глаз

Антоцианы черной смородины улучшают функции вашего зрения. Эти молекулы увеличивают кровоток в зрительных нервах и глазах. Регулярное употребление черной смородины может замедлить потерю зрения или связанные с ней симптомов у пациентов с глаукомой.

Антоцианы могут оказывать положительное влияние на хронические заболевания глаз. Эти активные молекулы всасываются, достигают различных участков тканей глаза и сохраняют свою функцию. Таким образом, черная смородина или ее экстракты могут замедлить процессы старения и болезней глаз.

Защита мозга

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Как и витамин С, экстракт черной смородины сдерживает перекисное окисление липидов в организме, благодаря его антиоксидантной способности. Эта деятельность наиболее полезна для защиты вашей центральной нервной системы и улучшения работы мозга.

Обычно накопление свободных радикалов приводит к воспалению клеток головного мозга, а черная смородина способна уменьшить нейровоспаление, поскольку содержит противовоспалительные молекулы. Кумулятивный эффект этих свойств вызывает улучшение памяти, обучения и когнитивных способностей.

Восстановление и питание кожи

Различные кожные заболевания возникают из-за воспалений, инфекций или старения. Они проявляются сухостью кожи, поражениями, зудом, покраснениями и т. д. Атопический дерматит является примером серьезного состояния кожи, которое наблюдается у детей и взрослых.

В таких случаях вашей коже потребуется интенсивное восстановление и кондиционирование. Клинические исследования обнаружили в черной смородине особый полисахарид, который оказывает противовоспалительное действие. Эта молекула контролирует выработку воспалительных соединений вашей иммунной системой.

Семена черной смородины содержат большое количество жирных кислот, таких как линоленовая кислота. Их масло подавляет медиаторы воспаления в коже. Таким образом, черная смородина и масло семян могут питать и заботиться о коже без каких-либо побочных эффектов.

Напомним, ягоды малины являются источником витамина Е, витаминов группы В, магния, меди, железа и калия.

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Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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