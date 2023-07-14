Магнитная буря 16-19 июля 2023 года: чем опасен этот период

С 16 по 19 июля продлится магнитная буря средней интенсивности, которая может быть оказать влияние для людей.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Самая затяжная магнитная буря июля

С 16 по 19 июля ожидается самая длинная по продолжительности магнитная буря в этом месяце, которая будет колебаться от 2 до 3 баллов. Это считается не сильной интенсивностью. Наиболее опасным днем этого периода станет 18 июля. В этот день активность колебаний будет самой высокой.

Чего ожидать от этой магнитной бури?

На протяжении периода с 16 по 19 июля людей может захлестнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличивается склонность к образованию тромбов, может повыситься артериальное давление и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast