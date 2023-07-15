Меган Маркл и принц Гарри разочарованы, что их сериал не номинировали на "Эмми"

Картина "Гарри и Меган" от Netflix собрала в общей сложности 81,6 млн часов просмотра.

Принц Гарри и Меган Маркл недовольны тем, что их сериал не номинирован на премию "Эмми". Об этом пишет Mirror.

Несмотря на то, что шоу от Netflix собрало в общей сложности 81,6 млн часов просмотра, проект не смог получить ни одной номинации премии "Эмми", когда они были объявлены в начале июля 2023 года.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард недавно заявила, что герцог и герцогиня Сассекские "опустошены" тем, что их оставили без внимания до награждения.

"Но, конечно, [пара] не будет этого показывать", — сказала главный редактор журнала Majesty.

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Она добавила, что количество зрителей "очевидно недостаточно хорошее для номинации на Эмми".

Постер сериала герцогов Сассекских Фото: Netflix

Впрочем, картина получила награду голливудских критиков в категории "Лучший потоковый документальный фильм".

"В сериале Гарри и Меган говорят о королевской семье, как о врагах, а сами пытаются спасти мир", — продолжила Сьюард.

"Сериал — это глубокий взгляд на "трудности", с которыми они столкнулись в своем медовом, розовом мире", — добавила она.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри потерял королевский акцент после переезда в Монтесито.

Также Фокус писал о том, что интервью Дэвида Леттермана с Владимиром Зеленским номинировали на "Эмми-2023".