Меган Фокс в невидимом бикини показала роскошную фигуру (фото)

Съемка на дереве – одна из самых откровенных в карьере Меган, матери троих несовершеннолетних детей.

36-летняя американская актриса и фотомомдель Меган Фокс поделилась горячими кадрами своей новой фотосессии, где позирует в лесу на ветке дерева. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram, чтобы порадовать своих более 21 млн подписчиков.

На кадрах Меган стоит на четвереньках на толстой ветке дерева в лесу, сильно напоминающему джунгли. Девушка с грациозностью кошки выгибает тело и позирует фотографу, демонстрируя безупречную фигуру и покрытое татуировками тело. При этом купальник-бикини на ней практически незаметен, и со стороны кажется, что модель совершенно обнаженная.

Несмотря на то, что имеет такую фигуру, Меган не раз говорила, что борется с дисморфией тела, то есть не может принять свою внешность.

"Я никогда не вижу себя такой, какой меня видят другие люди. В моей жизни никогда не было момента, когда бы я любила свое тело — никогда, никогда. Когда я была маленькой, это было моей навязчивой идеей, например: "Но я должна выглядеть вот так". И почему я осознавала свое тело таким молодым, я не уверена, и это определенно не было связано с окружающей средой, потому что я выросла в очень религиозной среде, где тела даже не признавались", – говорила она в беседе с Harper’s Bazaar.

Ранее Фокус писал, что Меган Фокс перебила татуировку на интимном месте, посвященную своему бывшему мужу Брайану Остину Грину. Вместо его имени она набила черную змею, которая прячется в цветах.