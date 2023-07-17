Почему я не худею. 8 причин, почему не уходит вес на дефиците калорий

Если вы ограничили свое питание и ежедневно занимаетесь спортом, чтобы похудеть, но не видите никаких результатов, вы можете задаться вопросом: "Почему я не теряю вес, несмотря на дефицит калорий?". Как быстро вы должны терять вес и почему ваш дефицит калорий может работать не так, как должен.

Многие люди считают, что упражнений или диеты уже достаточно для того, чтобы вес резко начал снижаться. Однако это неверно, если не соблюдается дефицит калорий. Сон также может повлиять на процесс сжигания жира. Его недостаток может привести к стрессу и увеличению секреции кортизола, что может повлиять на метаболизм жира. Плохой сон также может увеличить тягу к еде, что затрудняет поддержание дефицита калорий. Об этом пишет Welltech.

Безопасный и устойчивый дефицит калорий должен быть примерно на 10-20% меньше, чем ваши поддерживающие калории, чтобы предотвратить потерю мышечной массы.

В зависимости от того, сколько веса вам нужно сбросить, может потребоваться больше или меньше времени, чтобы избавиться от лишнего жира. При здоровом дефиците калорий вы должны стремиться терять от 0,5 до 1 кг в неделю, а это означает, что для сброса 10 кг может потребоваться от 70 до 140 дней, в зависимости от вашей средней еженедельной потери.

Если вы считаете калории, но вес не уходит, то вероятнее всего на вашу потерю веса влияют другие факторы. Вот самые главные из них.

Неправильно рассчитанная норма калорий

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Если вы не теряете вес на низкокалорийной диете или, что еще хуже, прибавляете, несмотря на дефицит калорий, обратите внимание на следующие две возможные причины:

возможно, вы неправильно рассчитали свой дефицит калорий

вы, возможно, не откорректировали его, поскольку уже похудели

Дефицит калорий рассчитывается по массе тела. Таким образом, начальный дефицит калорий может превратиться в поддерживающий уровень калорий, когда вы начнете меньше весить. Из-за этого дефицит калорий необходимо время от времени пересчитывать в процессе похудения, чтобы он отражал ваш текущий вес и диетические потребности.

Нездоровое питание

Многие люди сокращают калории, но не сосредотачиваются на типе калорий, которые они потребляют. Например, если вы соблюдаете диету с низким содержанием белка и высоким содержанием сахара и жиров, это может помешать похудению, даже если вы соблюдаете дефицит калорий.

Употребление алкоголя также может привести к чрезмерному потреблению калорий и сахара из самого алкоголя и пищи, которую обычно едят вместе с ним.

Недостаток сна

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Слишком мало сна может привести к повышению уровня стресса, что в свою очередь повысит уровень гормона стресса кортизола. Этот гормон отвечает за увеличение накопления жира, разрушение мышечной ткани и последующее снижение обмена веществ.

Снижение скорости метаболизма означает, что вашему телу требуется меньше калорий, чтобы выжить, а это означает, что то, что раньше было дефицитом калорий, может в конечном итоге стать балансом калорий и препятствовать похудению.

Состояние здоровья

Некоторые состояния здоровья могут быть причиной того, что вы испытываете дефицит калорий и не теряете вес. К ним в основном относятся гормональные дисбалансы, такие как гипотиреоз, заболевания, которые влияют на реакцию инсулина и метаболизм глюкозы, такие как диабет, или их сочетание. Примером сочетания этих двух дисбалансов является синдром поликистозных яичников

Прием некоторых лекарств

Некоторые лекарства, такие как нейролептики, антидепрессанты, лекарства от диабета и неалкогольной жировой болезни печени, гормональная терапия и кортикостероиды, могут тормозить потерю веса и фактически способствовать накоплению жира.

Чрезмерные физические нагрузки

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Если вы много тренируетесь, особенно если это силовые тренировки, ваш вес может не меняться из-за увеличения мышечной массы, что может привести либо к тому, что вес вашего останется прежним, либо, наоборот, увеличится.

Задержка воды

Задержка воды может быть причиной того, что ваш вес не уменьшается на весах, даже если состав вашего тела меняется.

Это может быть вызвано рядом факторов, таких как диета, богатая солью, использование определенных лекарств, гормональный дисбаланс и некоторые заболевания, например, гипотиреоз.

Слишком большие ожидания

Если вы уже сокращаете количество потребляемых калорий и все еще не теряете вес, возможно, у вас очень большие ожидания относительно временных рамок похудения.

Идеальная и здоровая потеря веса должна происходить со скоростью 0,5-1 кг в неделю, хотя первые несколько недель вес может уходить немного быстрее, особенно у тех, у кого изначально большой лишний вес.

Напомним, диетологи рассекретили привычки, которые мешают вам похудеть.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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