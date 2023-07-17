Эмма Уотсон и ее брат в парных образах посетили Уимблдон (фото)

Звездное семейство вместе болело на трибунах теннисного матча и позировало фотографам в VIP-зоне.

33-летняя британская актриса Эмма Уотсон посетила финал Уимблдона среди мужчин в компании своего младшего брата в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду "Гарри Поттера" заметили на трибунах с ее 30-летним братом Алексом, когда они наблюдали за поединком Новака Джоковича с Карлосом Алькарасом в финальном матче в воскресенье, 16 июля 2023 года.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Эмма Уотсон с братом Алексом Фото: Getty Images

В это же время на трибунах присутствовал бывший бойфренд актрисы Брэндон Грин, однако вместе они не были замечены. Несколько недель назад Уотсон разошлась с Брэндоном, сыном магната розничной торговли Филиппа Грина. Эмма была с Брэндоном на протяжении 18 месяцев.

На финале Уимблдона звезда "Маленьких женщин" появилась в белой блузке без рукавов и персиковых брюках. Эмма дополнила свой образ парой белых балеток и держала вещи в сумочке оттенка хаки. Она добавила гламура своему стильному образу с помощью песочной шляпы с широкими полями.

К Эмме присоединился ее младший брат Алекс, который был в светло-розовом пиджаке, дополнив образ звездной сестры.

Эмма Уотсон с братом Алексом Фото: Getty Images

Напомним, Эмму Уотсон заметили на свидании с богатым бойфрендом из США.

Также Фокус писал об особом платье Эммы Уотсон.