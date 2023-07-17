"Заставляет ее смеяться": как развиваются отношения Шакиры и Джимми Батлера

Американский профессиональный баскетболист и звезда сцены продолжают узнавать друг друга.

Раскрыты свежие детали нового романа 46-летней колумбийской певицы Шакиры. Об этом пишет US Weekly.

Звезда сцены и американский профессиональный баскетболист Джимми Батлер продолжают ходить на свидания.

"Они выезжали несколько раз, но все очень новое, и пока рано говорить, есть ли там долгосрочный потенциал", — рассказал источник, добавив, что их 13-летняя разница в возрасте "не беспокоит". Отметим, что Жерар Пике также был меньше Шакиры на 10 лет.

Инсайдер признался, спортсмен заставляет артистку улыбаться, и она чувствует себя счастливой, проводя с ним время.

Хотя наследники Шакиры были давними поклонниками спортсмена, они с Батлером узнали друг друга недавно и начали следить друг за другом в соцсетях.

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Шакира Фото: Instagram shakira

Шакира и 36-летний испанский футболист разошлись в июне 2022 года после более 10 лет совместной жизни. Сейчас Пике встречается со студенткой Кларой Чиа Марти.

От звездного союза подрастают двое сыновей — Саша и Милан.

Жерар Пике и Шакира Фото: Getty Images

Напомним, Шакира продемонстрировала эффектный образ в темных оттенках.

Также Фокус писал об активном отдыхе Шакиры на вейкборде.