50-летняя Хайди Клум в минималистичном бикини отдыхает на Сардинии с мужем (видео)

Супермодель в компании молодого мужа показывает, как надо жить на полную катушку.

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вместе с 33-летним мужем Томом Каулитцем отправилась на отдых на Сардинию и теперь радует своих поклонников контентом с роскошного отпуска в Порто-Черво. Знаменитость наслаждается солнцем, морем и своим мужем, транслируя подписчикам любовь и радость.

Так, Хайди опубликовала ролик, где вместе с мужем стоит в воде и обнимается с Томом. На ней – пастельно-розовое бикини с деталями из натуральных тканей и светлая бейсболка. Глаза она парой коричневых очков-авиаторов.

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Особое внимание обращает на себя маникюр звезды: красные длинные ногти. На безымянном пальце левой руки у нее было бриллиантовое кольцо, а на запястье правой – изящный браслет.

Клум в очередной раз продемонстрировала, что с возрастом ее тело не поддается изменениям, и что она так же стройна и подтянута, как и на пике своей модельной карьеры несколько десятилетий назад.

Каулитц купался в бордово-белых шортах и солнцезащитных очках Wayfarer. Как и Хайди, том был в бейсболке коричневого цвета.

Клум и Каулитц начали встречаться в 2018 году. За несколько лет до этого она развелась с темнокожим певцом Силом, от которого у нее трое общих детей. Хайди и Клум поженились в феврале 2019 года.

Пара часто появляется на красных дорожках и не устает демонстрировать нежные чувства друг к другу.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум пришла на модный показ в странном платье из двух частей.