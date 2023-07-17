Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы (фото)

Звездные супруги посетили любимый ресторан Рианны в Санта-Монике.

53-летнюю американскую певицу Дженнифер Лопес заметили на свидании с Беном Аффлеком во время их первой годовщины бракосочетания. Об этом пишет Metro.

Звездная пара вышла на романтический ужин в итальянский ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. Заведение, которое также обожает певица Рианна с семьей.

Для выхода в свет с возлюбленным Джей Ло выбрала образ в светлых тонах — мини-платье с блестящими туфлями на высоких каблуках. К вечернему аутфиту звезда сцены добавила зеленую сумочку на цепочке. Волосы артистки были уложены легкими волнами, а на лице она сделала вечерний макияж.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Тем временем американский актер выбрал total-black образ.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года, а через месяц снова сыграли свадьбу перед друзьями и семьей в поместье актера в Джорджии.

Ранее Дженнифер рассказывала, что свадьба в Вегасе была организована в последнюю минуту, когда они планировали свое мероприятие в Джорджии. Их команды предложили им сбежать, чтобы не дать папарацци найти звезд.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Напомним, Дженнифер Лопес готовится к вероятному разводу с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о критике Джей Ло из-за запуска ее алкогольного бренда.