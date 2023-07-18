Селена Гомес показала яркий маникюр на август 2023 (фото)

Знаменитость следует тренду на Barbiecore.

30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес показала яркий маникюр на август 2023 года. Снимком своей новой работы делится звездный нейл-мастер Голливуда Том Бачик в Instagram-аккаунте.

Специалист экспериментирует с ярким оттенком, следуя тренду на Barbiecore в связи с выходом фильма о самой популярной кукле в мире с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Том Бачик сделал Селене Гомес однотонное покрытие нежно-розовым лаком.

"Когда @selenagomez хочет счастливый цвет💅🏼 Что может быть счастливее розового Барби🩷", — написал Бачик.

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Новый маникюр Селены Гомес

"Селена — это настоящая Барби💖 🫶🏻", "Том самый лучший, они прекрасны💗", "нравятся новые ногти эры Барби 🎀💗💖", — пишут в комментариях фолловеры Тома Бачика.

К звездному специалисту обращаются Дженнифер Лопес, Никола Пельтц, Марго Робби и другие знаменитости.

Напомним, американская модель Хейли Бибер показала яркий маникюр на лето 2023.

Также Фокус писал об идее летнего маникюра от Дженнифер Лопес.