Джулия Фокс на пляже показала невидимый купальник

Бывшая девушка Канье Уэста искупалась в океане в купальнике, который становится прозрачным, когда намокает.

Модель Джулия Фокс устроила шоу из своего похода на пляж. Бывшая девушка Канье Уэста появилась в купальнике, который становится прозрачным в воде. Об этом пишет Daily Mail.

Джулия Фокс выбрала купальник от бренда Pretty LittleThing для купания в океане во время пляжного дня в Нью-Йорке. Ранее в купальниках это же бренда появлялись Ариана Гранде, Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян, но они выбирали менее откровенные модели.

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33-летняя фанатка моды дополнила свой образ спортивными сетчатыми брюками, черной сумочкой от Диор, золотыми ожерельями и кепкой камуфляжной расцветки.

Судя по всему, Джулия отлично провела время и наслаждалась привлеченным вниманием. Она позировала папарацци и пару раз сходила за мороженым.

Напомним, в минувшие выходные Джулия Фокс была занята продвижением своего последнего кинопроекта "Что-то, что ты сказал прошлой ночью". Она стала исполнительным продюсером драмы и присоединилась к актерскому составу. На прошлой неделе она была на премьере в Канаде.

А в недавнем интервью Джулия, которая славится своим уникальным чувством стиля, объяснила Evening Standard, что когда дело доходит до моды, то она просто надевает то, что хочет.

И в полной мере ее стиль проявился во время короткого романа с Канье Уэстом в 2022 году. Пара начала встречаться после того, как Канье расстался с Ким Кардашьян.

И хоть роман был коротким, Джулия успела многое: она стала популярна у модных журналистов и папарацци и после расставания постоянно поддерживает интерес к себе, надевая странные, откровенные, а иногда и уродующие ее наряды. Некоторые из них она даже создает сама. И теперь Джулия из никому не известной актрисы, стала завсегдатаем модных вечеринок и частой гостьей на страницах журналов о моде.

Так, недавно она снялась для Vogue и дала интервью, в котором посоветовала не следовать тенденциям.

"Не пытайтесь выглядеть как все. Не делайте что-то только потому, что все это делают. Лучшее, что вы можете сделать, это просто оставаться верным тому, кто вы есть, и не позволять себя загонять в рамки", — заявила Джулия.

По ее словам, она удивляется тому, что все в соцсетях выглядят, как клоны, а потому она всем советует "быть собой". Ведь это не только поможет в самовыражении, но привлечет в вашу жизнь настоящих друзей, а не тех, кого заинтересует ваш фальшивый образ.