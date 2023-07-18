Флоренс Пью рассказала, почему радикально сменила прическу

Актриса часто меняет прически и нарушает негласные голливудские правила.

Британская актриса Флоренс Пью пояснила, почему радикально сменила прическу, отрезав волосы. Об этом пишет Daily Mail.

Она востребованная восходящая звезда, которая оставила след на красной ковровой дорожке своими модными образами.

Но на экране Флоренс Пью предпочитает обходиться без макияжа, чтобы покончить с "тщеславием", поскольку голливудский гламур может отвлекать зрителей, сказала она.

Флоренс Пью на красной дорожке Фото: Getty Images

27-летняя актриса из Оксфорда, которая недавно побрила голову для предстоящей романтической драмы "Мы живем во времени", сказала, что всегда боролась за "контроль своего имиджа" в киноиндустрии.

"Я намеренно решила выглядеть именно так. Я хотела избавиться от тщеславия", — сказала она о своей драматичной прическе, которую она дебютировала на Met Gala еще в мае.

"Голливуд очень гламурен, и диктует правила, и особенно для женщин. Я хотела это изменить", — сказала она в интервью Radio Times.

"Всякий раз, когда мне не нужно быть гламурной или полностью накрашенной, я борюсь за то, чтобы так и оставалось. Это помогает аудитории. Тщеславие ушло. Единственное, на что тогда люди могут смотреть, это твое лицо без косметики", — отметила актриса.

Она была номинирована на "Оскар" за роль Эми Марч в картине "Маленькие женщины" в 2019 году, появилась в "Черной вдове" Marvel и в фильме ужасов "Солнцестояние". Флоренс призналась, что ей нравилось себя в разных ипостасях и примерять роли "любого размера".

Флоренс Пью на красной дорожке Фото: Getty Images

Последний фильм в котором она появилась – это "Оппенгеймер", рассказывающий историю американского физика Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы.

Флоренс Пью досталась роль Джин Тэтлок, американского врача, у которой были отношения с Оппенгеймером.

"Это один из самых больших и сложных фильмов, в которых я снималась. Когда я шла на съемочную площадку, я не могла поверить, что там был тот невероятный адреналин, которого я давно не чувствовала на съемках. Это замечательная вещь, которую можно привнести на съемочную площадку — верить в себя и в то, что ты делаешь", — рассказала актриса.

Трейлер фильма "Оппенгеймера"

Напомним, "Оппенгеймер" уже был признан претендентом на получение множества наград. Главную роль исполнил Киллиан Мерфи. А режиссером стал Кристофер Нолан. Также роли в нем исполнили Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон.

Официальная премьера состоится 21 июля, тогда же когда и премьера фильма "Барби". И это уже породило забавный флешмоб, прозванный "Барбенгеймер".