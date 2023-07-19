Кармические узлы поменяли знак - гороскоп на полтора года для всех знаков Зодиака

Лунные узлы меняют знак раз в 18 месяцев, и это событие может существенно повлиять на нашу жизнь.

18 июля 2023 года кармические лунные узлы поменяли знак до 11 января 2025 года, тоесть на следующие 18 месяцев. Северный Лунный Узел перешел в знак Овна, а Южный Лунный Узел – в знак Весов. Астролог Анжела Перл рассказала, что это значит для каждого знака Зодиака.

Овен

У Овнов кармические узлы входят в первый дом гороскопа. До 18 июля 2023 года они были в финансовых домах, а на следующие полтора года главной темой в жизни станут отношения — с другими или с собой. Появятся амбиции достигать большего, менять все в жизни. Также возможны перемены связанные с браком.

Телец

Узлы покидают ваш знак, а это значит, что настает период спокойствия и гармонии. На первый план выйдет частная жизнь. Вы ощутите желание закрыться, уединиться. Также ближайшие полтора года могут принести вам переезд или эмиграцию.

Близнецы

Ваши узлы переходят в дом мечты, исполнения желаний, прибыли и результатов. Ваши мечты масштабируются, и вы сможете оказаться в новой реальности. У вас будет больше друзей, общения и знакомств. Также вас может настигнуть популярность.

А еще возможны новые отношения.

Рак

Раков в ближайшие 18 месяцем ожидает резкий скачок в статусе или карьере. Узлы дадут вам освобождение от чего-то (развод или смена работы). Соглашайтесь на интересные предложения и не бойтесь масштабных перемен.

Лев

Ваши узлы входят в дом радости и удачи. Предыдущие 18 месяцев у вас было много перемен. Сейчас же наступает период спокойствия и размеренной жизни. Вам захочется познавать мир, учиться, путешествовать. Также ближайшие полтора года возможны переезд или эмиграция.

Дева

В ближайшие полтора года узлы сдвигаются в финансовые дома. Ваш фокус будет на деньгах и личном комфорте. Возможно, вы будете обучаться финансовой грамотности и планированию. Также вам могут предложить новую работу. Возможен пересмотр шкалы ценностей, что-то перестанет иметь для вас значение.

Весы

Предыдущие полтора года ваши узлы были в секторе финансов. На следующие 18 месяцев главной темой в жизни станут другие люди. Окружение может кардинально измениться. Возможна работа с клиентами, коллаборации, новые друзья и знакомства. Также возможны кармические и судьбоносные встречи, смена места жительства, отношения и брак.

Скорпион

Предыдущие полтора года главной темой вашей жизни были отношения. На следующие 18 месяцев фокусом станет работа. Очень вероятно, что вы можете поменять работу или в вашей компании будут масштабные перемены. Также вы посвятите время уединению и самопознанию. Еще это благоприятный период, чтобы исцелиться и наладить свое здоровье.

Стрелец

Для Стрельцов предыдущие полтора года остро стояла тема работы и здоровья. Теперь же до января 2025 года узлы переходят в дом любви и радости. Вас могут ожидать романтические встречи, знакомства, любовь с первого взгляда. Также возможны перемены в круге общения — новые друзья или коллеги.

Козерог

У Козерогов в ближайшие 18 месяцев остро встанут вопросы переезда, нового жилища, семьи. Также возможна смена состава семьи. Очень вероятно, что произойдут перемены в работе или статусе. По Плутону в следующие 18 месяцев идет трансформация вашей личности.

Водолей

Предыдущие полтора года вас занимали вопросы семьи и дома. Теперь же фокус переместиться на общение с людьми, возможно у вас будет новая компания, произойдет смена места жительства и круга общения. Вас будет интересовать что-то новое. Возможно очень влиятельное знакомство.

Рыбы

Ближайшие 18 месяцев ваше внимание будет сосредоточено на финансах и благополучии. У вас увеличатся амбиции, так же как и ваш финансовый уровень. Вы окажетесь в нужном месте и в нужное время, не стоит упускать этот шанс. Также возможно расставание с токсичным человеком и новое романтическое знакомство.