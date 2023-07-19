Ретроградная Венера в 2023 году: когда наступит и чего ожидать

Планета любви и красоты Венера будет ретроградной ближайшие полтора месяца, а это сулит замедление или перемены в сфере отношений и красоты.

Венера (или планета малого счастья) – это планета любви, удовольствия, красоты и подарков. Ретроградное движение Венеры говорит о некоторых задержках и медленном продвижении в этих сферах. Астролог Анжела Перл рассказала, чего ожидать от этого периода.

Когда наступит ретроградная Венера?

Ретроградная Венера начнется 23 июля 2023 года в знаке Льва и продлится до 4 сентября 2023 года.

Как ретроградная Венера может повлиять на нашу жизнь?

Ретроградная Венера может символизировать новую главу в вашей жизни. У вас может кардинально измениться ваш стиль, имидж.

В этот период стоит ожидать перемен в личной жизни – это может быть новый этап или расставание с кем-то, особенно если ваши отношения начались 8 лет и все никак не переходили на новый уровень. В жизнь могут возвращаться бывшие партнеры.

Ретроградная Венера может помочь снять розовые очки и переоценить свои отношения, принимать важные решения. Возможны разоблачения измен и продолжительных обманов.

Также возможно получение инвестиций или выгодные сделки в финансовой сфере.