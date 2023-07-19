Будет ли взрыв на Запорожской АЭС: прогноз астролога (видео)

Возможен ли подрыв ЗАЭС российскими оккупантами и какие дни самые опасные – астролог Влад Росс поделился своим прогнозом.

Будет ли взрыв на Запорожской АЭС и когда?

По словам астролога Влада Росса, мы имеем дело с шизофренией президента РФ Владимира Путина. Для него не важны жизни людей, ему плевать также на своих сограждан. Он действует по принципу "так не доставайся же ты никому", поэтому вполне вероятно, что может отдать приказ взорвать ЗАЭС, а также применить ядерное оружие не только по отношению к Украине.

Астролог говорит, что самые опасные месяцы для теракта – август и сентябрь.

"Я думаю, он планирует важные ситуации на 6 или 8 августа – 6 августа Хиросима была, 8 августа — Нагасаки. Владимир Путин очень любит точные даты и он уже думает о том, куда нанести удар", — поделился опасениями Влад Росс.

Но также Влад Росс считает, что любая провокация со стороны РФ на ЗАЭС не сможет помешать успешному украинскому контрнаступлению.

Избежать аварии на ЗАЭС удастся в том случае, если в ближайшем времени начнется переворот в Российской Федерации, а это, по мнению Влада Росса, вполне вероятно.

Также астролог уверен в том, что для российского президента приближается конец.

"Мы видим только одно – Владимир Путин хочет уничтожить украинскую нацию, но он сам будет уничтожен в этом году однозначно, и мы все будем на его похоронах", — считает астролог Влад Росс.