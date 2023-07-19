Джейн Биркин умерла, оставшись впервые за два года одна, – СМИ

После перенесенного в 2021 году инсульта Джейн Биркин всегда была под присмотром опекунов.

Актриса и певица Джейн Биркин, которой не стало 16 июля, в вечер своей смерти впервые за последних почти два года осталась одна. Знаменитость хотела провести время наедине с собой и попросила опекунов оставить ее, пишет Daily Mail.

Позже тело звезды нашли в ее парижском доме в воскресенье, 16 июля.

Незадолго до смерти Джейн говорила, что хочет снова начать выступать и с нетерпением ждет своего следующего концерта в концертном зале "Олимпия" в столице Франции.

"После инсульта в сентябре 2021 года ее семья и замечательные опекуны были рядом с ней днем и ночью. В течение нескольких дней она снова ходила, и это было мотивировано переносом ее выступления в "Олимпии". Первый вечер в одиночестве оказался для нее последним. Она так решила", – заявили представители артистки.

Джейн Биркин в послледние годы жизни Фото: Getty

Позже менеджер Биркин Оливье Глузман публиковал сообщение, в котором говорилось, что смерть наступила "по естественным причинам".

В 1998 году у Биркин диагностировали лейкемию (рак крови). Она характеризовала болезнь как "не очень болезненный рак", но в мае Джейн отменила ряд концертов, когда ситуация ухудшилась.

"Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами", – отметила она.

Ранее Фокус писал, чем при жизни прославилась Джейн Биркин.