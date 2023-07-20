Галь Гадот без макияжа прогулялась с тремя дочками (фото)

Знаменитость с семьей заметили в столице Великобритании.

38-летнюю израильскую актрису Галь Гадот заметили на прогулке с мужем и дочерьми. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Форсажа" наслаждалась семейной прогулкой по Лондону со своим мужем Яроном Варсано и их тремя дочерьми в среду, 19 июля 2023 года.

Многодетная мама полностью отказалась от макияжа и надела большую белую футболку с парой черных брюк. Она дополнила свой повседневный образ массивными бежевыми кроссовками, солнцезащитными очками и собрала темные волосы в хвост.

Гадот везла в коляске свою самую младшую наследницу, двухлетнюю Даниэллу, а 11-летняя Альма и 5-летняя Майя шли рядом с ней.

48-летний торговец недвижимостью Ярон Версано и израильская актриса поженились в 2008 году. Сейчас они воспитывают троих общих детей. Свою личную жизнь звездная пара старается держать подальше от внимания публики.

Галь Гадот с мужем Фото: Instagram gal_gadot

Отметим, что 38-летняя израильская актриса вошла в "ТОП 100 самых влиятельных людей в мире" 2018 года, по версии журнала "Time".

Напомним, Галь Гадот получит собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Также Фокус писал об эффектном появлении Галь Гадот на премьере "Барби" в Лос-Анджелесе.